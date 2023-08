«Luca deve avere giustizia», al via una raccolta fondi 

In quattro ore sono arrivate più di 140 donazioni: oltre 5.000 euro. Capoterra si mobilita per dare un segno concreto di vicinanza ai familiari di Luca Mameli, il 35enne accoltellato a morte mercoledì prima dell’alba sul lungomare del Poetto di Quartu. L’iniziativa è di un gruppo di amici, la piattaforma online scelta è Gofundme, l’obiettivo raccogliere almeno 20 mila euro «per permettere alla famiglia di Luca di disporre dei migliori strumenti per ottenere la giustizia che merita». Il promotore del crowdfunding è Giuseppe Congiu, un amico del giovane assassinato. La beneficiaria è Sara Mameli, la sorella. «Ci rivolgiamo a tutti gli amici di Luca, alle persone che lo hanno conosciuto, alle persone che gli hanno voluto bene e alle persone che credono che i responsabili della sua morte debbano essere puniti in maniera esemplare», spiegano i promotori.

Il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, riferisce di aver avuto modo di parlare con Antonio, fratello di Luca: «La famiglia è ancora scossa per quello che è successo. Perdere un figlio o un fratello in una circostanza simile è inaccettabile». Poi punta il dito sulla necessità di maggiore sicurezza nei centri più importanti dell’area vasta di Cagliari: «Questa immane tragedia è capitata a Quartu ma sarebbe potuta succedere anche a Capoterra perché, soprattutto la sera, i controlli delle forze dell’ordine sono insufficienti. Ho ricevuto la telefonata del sindaco di Quartu, Graziano Milia, anche lui molto dispiaciuto per quello che è accaduto: abbiamo condiviso lo stesso pensiero sulla sicurezza delle nostre città, poco sorvegliate proprio nei momenti in cui una pattuglia nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani rappresenterebbe un deterrente. Le telecamere possono essere utili per individuare l’autore di un furto o di un atto vandalico ma, senza un’azione preventiva garantita dalla presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio, quello che è capitato a Luca potrebbe ripetersi».

«Non conoscevo Luca personalmente ma la morte di un ragazzo arrivata in questo modo è un dolore che colpisce tutta la comunità», il commento del parroco di Capoterra, don Gianni Locci: «Ancora una volta Capoterra è costretta a piangere una vittima di omicidio».

