Luca Cheri lascia il Nivola di Orani per dirigere Cabras 

Dopo quattro anni alla guida del Museo Nivola e un anno prima del termine del suo mandato di direttore, Luca Cheri lascia l’istituzione di Orani. «Sotto la sua direzione il museo ha consolidato il proprio ruolo come centro di produzione culturale contemporanea, sviluppando un programma espositivo che ha saputo coniugare la valorizzazione dell’eredità di Costantino Nivola con l'esplorazione delle più attuali tendenze artistiche internazionali», afferma in una nota stampa il museo. Cheri (oranese, classe 1979) lascia il Nivola per entrare nella Fondazione Mont’e Prama come direttore del Museo Giovanni Marongiu di Cabras.

«È stato un privilegio dirigere un’istituzione come il Museo Nivola», dichiara Cheri. «Sono orgoglioso di averlo potuto accompagnare nell’ultima fase di un percorso di crescita che ne ha fatto un punto di riferimento per il mondo dell’arte nazionale e internazionale».

Con alle spalle un PhD in archeologia e rilevanti esperienze nel campo della progettazione e comunicazione culturale, Cheri inizia il suo rapporto con il museo di Orani nel 2015 come responsabile dei programmi pubblici, posizione che manterrà fino al 2021. Vice direttore nel 2021 e poi direttore a partire dal 2022, Cheri ha co-curato con Altea e Camarda programmi espositivi di respiro internazionale.

