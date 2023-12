Luca Carcassi, la voce della Domus: «Una missione» 

È la voce del Cagliari allo stadio dal 2015. Scandisce le formazioni prima di ogni gara, urla a squarciagola i nomi dei marcatori rossoblù. Ma Luca Carcassi è anche e soprattutto la voce della radio grande più di un'isola, Radiolina.

Conduttore dal 1997, 42 anni, si definisce con ironia «mancato cantante e batterista», scopre per caso la passione per la radio, muovendo a 16 anni i primi passi in diverse emittenti cagliaritane. Nel 2005 il passaggio a Radiolina, un lungo amore che continua oggi non solo nel ruolo di conduttore ma anche di coordinatore e responsabile dei palinsesti. Tre ore prima di ogni partita del Cagliari, Carcassi è già in campo, per scaldare la voce, ripassare i nomi più complicati da pronunciare e poi via con le casse a tutto volume, dietro le quali c'è anche Simonluca Olla, il dj del Cagliari, attento selezionatore dei brani che fanno da sottofondo al riscaldamento (Lapadula chiede sempre i Duft Punk). «Grazie a Simonluca sono entrato nella grande famiglia del Cagliari - spiega Carcassi - sono passati dieci anni ma l'emozione è sempre fortissima. Rappresentare un popolo di tifosi che vive in funzione di questi colori è come una missione. Mi sento un privilegiato, è un amore trasmesso da mia nonna, abbonata da 30 anni al Cagliari», svela commosso. E anche oggi scalderà i cuori rossoblù.

