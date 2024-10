Luca Bosca è Lussu oggi a “Unione Cult” 

L’attore Luca Bosca (volto noto della tv e del teatro) è l’ospite della puntata di questo pomeriggio di “Unione Cult”, il programma in onda alle 14.30 su Radiolina.

Ai microfoni di Francesca Figus e Francesco Abate, Andrea Bosca (foto) racconterà il suo spettacolo “Confinati” in cui interpreta Emilio Lussu che ricostruisce l’assalto e il tentativo di linciaggio che subì in piazza Martiri da parte dei fascisti. Una pièce che andrà in scena al Teatro Alkestis il 26 e 27 ottobre a Cagliari.

