Luca Bizzarri a Cagliari «La satira? Funziona ancora ma la politica è disastrosa» 

La politica è uno degli argomenti su cui Bizzarri si concentra maggiormente e incalzato da Francesca Figus analizza l'opinione della popolazione in merito. «I cittadini parlano sempre di politica, ormai è un’abitudine. Però, le stesse persone che giudicano in realtà sono proprio come la politica, mostrando le stesse furberie e gli stessi tic». Immancabile un riferimento allo stato attuale della satira, sempre incalzato da Francesca Figus che gli domanda se in Italia è possibile esercitare tale arte. «Purtroppo abbiamo sotto gli occhi giornalmente il fatto che nel nostro paese si faccia sempre meno satira», risponde senza mezzi termini Bizzarri, «e sapete perché questo si verifica? Perché la politica non accetta più la satira. I nostri politici non accettano più il ruolo del comico, lo etichettano come un avversario». Non solo politica: sono state tante le esperienze affrontate nel suo percorso, tra cui spicca Sanremo.

L’inizio della puntata è alle 14.35 in punto e incalzato dai presentatori entra subito nel dettaglio dello spettacolo. «Questo spettacolo è il continuo del mio podcast nato per raccontare la campagna elettorale. Ha ottenuto un grande seguito e si è sviluppato in qualcosa di molto più ampio andando ad affrontare anche tematiche come il costume e il confronto tra generazioni diverse». Incalzato da Francesco Abate, non manca occasione per tirare le orecchie a ben più di un esponente della politica nostrana. «Ci sono tante frasi che i politici italiani avrebbero potuto risparmiarsi, penso sia palese. Una su tutte? Mah, probabilmente quando Calenda ha detto che gli italiani votano male. Forse sarebbe stato meglio tacere ma, parliamoci chiaro: dell’attuale classe politica non penso si salvi qualcuno».

L’ironia sferzante è sempre stata una delle sue caratteristiche principali. Così come il brio nell’esporre esplicitamente il proprio pensiero, accompagnato dal desiderio di mettersi in gioco e sperimentare affrontando nuovi sentieri. Luca Bizzarri, ieri a Radiolina, ospite di Francesca Figus e Francesco Abate e del loro salotto “Unione Cult”, ha parlato del suo spettacolo teatrale “Non hanno un amico”, che approderà a Cagliari mercoledì 17 maggio all’Auditorium del Conservatorio alle 21, partendo dalla politica per poi trattare una molteplicità di argomenti affini così come differenti.

La diretta

A che punto è la satira

Grazie dei fior

alla domanda fatidica, posta sia da Abate che dalla Figus, su una eventuale seconda conduzione dopo quella del 2011 insieme a Gianni Morandi, la risposta non tarda ad arrivare. «Sinceramente no, ho già dato come si suol dire: è stato uno stress enorme, certo fu un momento molto bello ma il senso di responsabilità era incredibile. Quando si sono spente le telecamere, ho pianto dall’una del mattino a mezzogiorno e non scherzo: la tensione era tantissima, sul palco dell’Ariston si sta costantemente nell'occhio del ciclone». A proposito di Sanremo, con lui sul palco c’era anche Elisabetta Canalis che non ha certo lasciato indifferente il comico.

«Con Elisabetta abbiamo fatto varie trasmissioni assieme tra cui “Ciro”. Ci conoscemmo quando lei faceva la velina e io lavoravo a “Le Iene”: era stupenda, in quel periodo è stata la donna più bella che abbia mai incontrato nella mia vita».

Il rosso e il blu

A prendere la parola è di nuovo Francesca Figus che si sofferma sulla sua esperienza come presidente della Fondazione Culturale di Palazzo Ducale di Genova. «Conservo un bel ricordo anche se con i politici forse sarebbe stato meglio non avere nulla a che fare», ci scherza su per poi tornare a parlare del suo spettacolo che proprio verso i politici rivolge lo sguardo. «Dura circa un’ora e dieci, anche qualcosa di più, dipenderà dal pubblico. Sono solo sul palco, sostanzialmente parlo e spero di fare ridere. Genova è andata alla grande, speriamo bene anche per la data di Cagliari». Proprio il capoluogo, poco prima dei saluti finali al termine di una mezz’ora di chiacchierata vivace e distesa, rappresenta per lui un luogo particolarmente caro. «Cagliari è una città meravigliosa, la frequento da dieci anni. Ci sono tanti giovani, c’è buona musica, si fa cultura. Spero che anche nella mia Genova si respiri questo clima che ultimamente manca. Sono certo che sia Cagliari che Genova avranno un grande futuro davanti a loro».

