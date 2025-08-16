VaiOnline
Pastorale del turismo.
17 agosto 2025 alle 01:13

Luca Barbarossa si racconta a Siniscola 

Ancora una volta la musica d’autore prende la scena nella manifestazione culturale targata Diocesi di Lanusei e di Nuoro. Uomini e donne che fanno musica, che portano sul palco la loro carriera, certamente, ma ancor prima la loro storia, il loro vissuto, raccontando – in questa undicesima edizione – come e quando cercano e comunicano speranza con la loro arte.

Sarà Luca Barbarossa il protagonista indiscusso della serata agostana di oggi all’Area Fraterna de La Caletta a Siniscola), nella giornata numero nove della Pastorale del Turismo. La serata si apre alle 21 quando a curare il momento di accoglienza sarà la comunità di Sarule. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, sarà poi la volta del cortometraggio Il cervo e l’isola, di Giuseppe A. Caracausi e Giulia D’Ambrosio: «La storia del Cervo Sardo, specie autoctona dell’isola, scampata del secolo scorso all'estinzione e ora largamente diffusa in Sardegna, diventa in questo racconto parabola di resistenza e rinascita. Tra i monti del Gennargentu e l’Oasi faunistica di Taccu la ricerca e l'osservazione del cervo saranno accompagnati da una guida locale».

A seguire l’incontro d’autore con Luca Barbarossa: “Tra parole e musica”. Cantautore ma anche conduttore radiofonico, Luca inizia la gavetta come musicista di strada in piazza Navona, suonando il repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani. Partecipa in diverse occasioni al Festival di Sanremo che vince nel 1992 con “Portami a ballare”. Da lì, album live, collaborazioni con grandi artisti e raccolte di successi si susseguono negli anni.

