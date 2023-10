Luca Ammirati vince il Premio Vermentino 

“Il vino? Come un racconto: per chi scrive è il risultato di tanto tempo di lavoro, così il vino che arriva, dopo mesi, dalla vendemmia”. Luca Ammirati, 40 anni, è il vincitore della settima edizione del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”. Damiano, il protagonista di “Tutti i colori tranne uno” (Sperling & Kupfer) è daltonico e incompleto: nella vita gli manca un “pezzo”, lo ritroverà tornando nel borgo natìo, Dolceacqua, paese fiabesco del Ponente ligure, dove la famiglia produce il vino Rossese. Ammirati, responsabile interno della sala stampa del Teatro Ariston, è al suo terzo romanzo.

La storia

«Decisamente incentrato sul mondo vitivinicolo – racconta l’autore - la casa editrice ha subito visto nel Premio Vermentino una candidatura ideale, questo concorso è il più importante in Italia che leghi letteratura e editoria al vino. Personalmente ho un rapporto speciale con Sardegna, con questa vittoria ho rinsaldato ulteriormente questo legame e scritto capitolo con quest’Isola magica». La Liguria, le Langhe, la Gallura; le storie dei finalisti, in taluni casi imbevute di noir altre volte viaggi enogastronomici, altre ancora sogni di terre lontane, in questa edizione record del Premio, convincono anche per la capacità di cesellare identità dei luoghi e regionalità. Per questo la Giuria ha ideato la menzione speciale Territorio attribuita a Matteo Bellotto con “Di terra e di vino” (Ed.Biblioteca dell’immagine); un viaggio in un paese immaginario del Friuli, tra vigne e osterie, “minuziosa ricerca delle radici di un luogo - come recita la motivazione - dove la vigna è metafora della vita e il vino anima della terra”. Una cerimonia di chiusura caratterizzata anche dalla brillante e ironica conduzione del poliedrico Neri Marcorè e dalla presenza di tanti giovani. Alle studentesse e agli studenti del Liceo Classico Gramsci, guidati dagli insegnanti e dall’attore Daniele Monachella, affidata la cura dei booktrailer, le letture di brani tratti dalle opere e la video-introduzione: segno della vitalità del Premio, hanno affermato i vertici degli enti promotori - Camera di Commercio di Sassari, Comuni di Olbia e Castelnuovo Magra – e della cultura come indispensabile veicolo per la trasmissione di valori e tradizioni del mondo vitivinicolo.

