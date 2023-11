“Lubo” Moser Giorgio Diritti porta in scena la cronaca di un’ingiustizia 

Il drammatico allontanamento dei figli strappati alle famiglie d’origine in base al programma “Kinder der Landstrasse” è l’episodio storico avvenuto in Svizzera da cui trae spunto l’ultimo titolo del regista Giorgio Diritti. Con “Lubo” assistiamo al racconto personale di un uomo pronto ad opporsi contro la legge pur di riottenere quando gli è stato tolto. Nel 1939, lo zingaro Lubo Moser conduce una piccola attività familiare di artisti girovaghi. Dietro ordini del comando militare viene arruolato per prepararsi all’eventuale assalto dei tedeschi. Lontano dai suoi affetti, scopre dopo breve tempo della morte accidentale di sua moglie e del rapimento dei figli.

Decide perciò di disertare dopo aver ucciso un ricco mercante ebreo, espropriandolo dei beni e della sua identità. Agendo sotto mentite spoglie, lo sfortunato padre indagherà tra gli orfanotrofi della fondazione “Pro Iuventute” nella speranza di rintracciare i figli scomparsi.

In una cornice elegante, la cinepresa coglie il raffinato splendore di paesaggi e località, mentre la luce naturale e i brevi interventi musicali definiscono un’estetica che rievoca la nostalgia per le epoche passate oltre all’estrema gravità degli accadimenti. Fra gli ampi archi temporali, il protagonista agisce in bilico tra il sentimento di giustizia e la messa in conto degli errori commessi; ciò permette all’attore Franz Rogowski di far trasparire una multiformità emotiva incarnando senza eccessi l’insostenibilità del suo dolore. Un racconto intenso e insieme pacato, che non fa pesare la sua lunga durata e rapisce per un ritmo piacevolmente scandito senza piegarsi troppo allo scrupolo documentale (g.s.).