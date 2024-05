L’U19 chiude seconda  al Torneo delle regioni 

È sfumato in finale il sogno scudetto della Sardegna Under 19 al Torneo delle regioni di calcio a 5. La rappresentativa allenata da Fabio Perdighe ha chiuso al secondo posto la competizione dopo aver perso l’ultimo atto contro i padroni di casa della Calabria per 3-2.

La partita

La finale si è aperta con il vantaggio sardo firmato dal sinistro di Chighini al 5’. La risposta calabrese ha portato i suoi frutti al 10’ con l’autogol di Casti per il pareggio, mentre al 14’ è stato Ali a ribaltare il punteggio. Al 16’ è arrivato il 2-2 di Murtino. Al ritorno in campo per l’inizio della ripresa però è bastato poco più di un minuto alla Calabria per rimettere la freccia con il 3-2 di Tigani. Il vantaggio è resistito fino al suono della sirena, nonostante i tentativi della Sardegna di rientrare in partita. Carta ha parato anche un libero per tenere aperta la finale, ma la squadra di Perdighe non ha trovato il pari neanche col portiere di movimento schierato negli ultimi minuti.

La Calabria ha vinto lo scudetto Under 19 mentre la Sardegna, penalizzata anche dall’avere a disposizione solamente nove giocatori anziché dodici, si è dovuta arrendere. Resta l’amarezza per aver accarezzato il sogno di vincere il tricolore, che però non intacca l’ottimo percorso dell’Under 19 isolana e una medaglia d’argento entrata nella storia del calcio a 5 sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA