«Lu Lignammu, niente pale nei boschi millenari» 

«Vogliamo continuare a far devastare la millenaria copertura boschiva di Badde di Lu Lignammu, dietro Monte Alvaro, nel territorio al confine tra Sassari e Porto Torres, per far posto agli impianti eolici? Vogliamo circondare, se non coprire, con pannelli fotovoltaici, nuraghi mai indagati sistematicamente insieme a villaggi romani e medievali come nel sito di Biunisi?». Sono gli interrogativi di Giuseppe Piras, epigrafista medievale e presidente del Centro studi Basilica di San Gavino, a Porto Torres, che esprime preoccupazione per il destino delle aree della Nurra, di grande pregio naturalistico per la presenza di lecci secolari. «Le fonti antiche riportano la presenza del villaggio medievale di monte Alvaru e della chiesa di Santa Maria - spiega Piras - i cui resti non sono stati ancora individuati, vista la fitta macchia mediterranea. Altrove, questi terreni vengono acquisiti al demanio pubblico e valorizzati, facendoli diventare una risorsa». Nell’area di Badde Lu Lignammu, circa 60 ettari, la società Spazio Enel Apricena, cinque anni fa, realizzò un impianto eolico dopo l’esproprio di alcuni terreni confinanti.

Uno dei proprietari, Nando Scano, si rifiutò di sottoscrivere l’atto di esproprio e, quindi, di cedere il proprio terreno alla multinazionale che comunque portò avanti il progetto. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA