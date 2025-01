Lu Carrasciali Timpiesu con la diretta su Videolina 

Nove carri in concorso, venti gruppi estemporanei, cinque ospiti e un programma lungo che parte il 22 febbraio e arriva al 4 marzo. Lu Carrasciali Timpiesu edizione 2025 è una festa particolarmente ricca e all’insegna della satira più aggressiva. La Sei Giorni con tante conferme e molte novità, a partire dalla nuova direttrice artistica, Cecilia Fenu, che ieri mattina si è presentata e ha presentato la festa. Nel salone di rappresentanza del Comune di Tempio è stato ricordato lo storico direttore e animatore della Sei Giorni, Alessandro Achenza, scomparso lo scorso anno. Lu Carrasciali potrà contare sulla esperienza e preparazione artistica di Giorgio Donini, scenografo, docente e amico del Carnevale di Tempio.

Il sindaco Gianni Addis ha presentato il “cartellone” di Lu Carasciali”. Si parte il 22 febbraio con il raduno delle bande musicali e domenica 23 febbraio per la prima volta, Re Giorgio offre ai suoi sudditi, il festival della barzelletta. Le sfilate sono in programma il 28 febbraio, il 1 e il 4 marzo. Il Martedì grasso (ultima sfilata, processo e rogo di Re Giorgio) sarà in diretta su Videolina. Dice il sindaco Gianni Addis: «Abbiamo una edizione ricca e curata. Il lavoro dei Carrascialai è stato notevole, come avviene ogni anno. Possiamo contare su risorse per circa 380mila euro. Ricordo che il Carnevale di Tempio può contare su un finanziamento del Ministero della Cultura perchè è stato inserito tra i corsi mascherati storici italiani».

L’assessora Elizabeth Vargiu spiega: «Rispetto agli altri anni la novità sono i giovani. I carri sono stati fatti da persone di età compresa tra i 15 e i 35 anni. Il Carnevale di Tempio lo stanno facendo loro».

La direttrice artistica, Cecilia Fenu, presenta il tema allegorico: «Lo dico in italiano, Carnevale dei paradossi: la testa nei balli, i piedi nei fossi. Da una parte c’è l’evasione, dall’altra la realtà della vita di tutti i giorni. Li fossi , in gallurese, sono le preoccupazioni, i problemi, le avversità da affrontare. Lu Carrasciali è questo paradosso».

