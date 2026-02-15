Lu Carrasciali, il ritorno del re 

Finalmente tutti in strada a ballare e festeggiare, ieri Lu Carrasciali è iniziato sotto un timido sole che ha salutato migliaia di persone arrivate a Tempio per il matrimonio di Re Giorgio e Mannena. La pioggia ha dimezzato la Sei Giorni (cancellate di fatto due sfilate e la festa dei carri nel centro storico prevista per ieri mattina e annullata), ma per il matrimonio del Re tutto è filato liscio. Giorgio e la sua corte hanno debuttato intorno alle 15, il sovrano di Lu Carrasciali si è presentato ai tempiesi con un muso di rana che ha sorpreso un po’ tutti. Così come ha sorpreso la sposa del sovrano, una Mannena a mezzo busto e poco appariscente. Il codazzo chiassoso di Giorgio e gli sfottò distribuiti democraticamente hanno dato sapore alla sfilata. Molto applaudita la super banda musicale che messo insieme le formazioni di Tempio, Calangianus, San Domenico Savio di La Maddalena, gruppo Città di Arzachena, Luigi Canepa Sassari e Ozieri.

Asini digitali

La satira, in qualche caso un po’ macchinosa, ha toccato i temi più diversi. Tra le allegorie più azzeccate quella del carro R-Evolution, il nuovo paese dei balocchi digitale, dove i dispositivi elettronici fanno crescere le orecchie asinine agli utenti. Colpo d’occhio notevole dei carri e gruppi dedicati a Dante Alighieri e Mozart. Ieri hanno sfilato circa 4mila figuranti, mentre è quasi impossibile fare una stima dei visitatori presenti. Nonostante la pioggia di ieri mattina, sono arrivate a Tempio migliaia di persone che si sono sistemate lungo tutto il percorso, sold out le tribune a pagamento dove non c’erano posti disponibili. I carri a concorso che hanno sfilato erano dieci, più gli ospiti, tre, e altri due carri allegorici “guest star”. Applauditissimo il corpo di ballo del Re, una formazione che strappa sorrisi e che ormai è una delle certezze di Lu Carrasciali (quest’anno ballerine e ballerini indossavano tutù bianchi). Successo anche per i tanti gruppi estemporanei, le centinaia di maschere che sfilano in allegra anarchia con temi satirici di stretta attualità. Si va dalle imminenti elezioni comunali alla drammatica crisi del sistema sanitario. Sono stati presi di mira anche i grandi progetti di impianti ad altissimo impatto ambientale per le rinnovabili.

La protesta

Ha partecipato alla sfilata il gruppo Presidio Permanente del Popolo Sardo, guidato dal portavoce Peppino Carta. Il significato della presenza del movimento è stata colta dal pubblico, grazie a un grande striscione con la scritta “Sardinnia in cadenas”. Carta ha spiegato: «La nostra presenza serve a chiedere a tutte queste persone di schierarsi, di scendere in piazza contro le servitù che opprimono e feriscono la Sardegna. Servitù militari, energetiche, ma anche il 41 bis. Dobbiamo reagire per difendere il più grande bene che abbiamo, la nostra terra».

La festa continua

La Sei giorni va avanti, anche di notte con balli ed eventi nei bar e pub di Tempio e nei punti attrezzati allestiti dalle “Classi”. L’indisponibilità del Parco Tenda (danneggiato dal vento) si fa sentire, ma la festa va avanti lo stesso. L’assessora al Turismo, Elizabeth Vargiu dice: «Sono confermate tutte le sfilate, con il gran finale di Martedì Grasso». La collega Monica Liguori aggiunge: «Nonostante l’inizio difficile, la gente sta arrivando a Tempio, sarà comunque una Sei Giorni da incorniciare».

