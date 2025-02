Lu Carrasciali, è arrivato il giorno di Re Giorgio 

Questo pomeriggio con la prima sfilata (ingresso di Re Giorgio e della sua corte) apre i battenti Lu Carrasciali edizione 2025. Da oggi sarà possibile apprezzare le novità della Sei Giorni annunciate dal Comune di Tempio, a partire dal debutto della nuova direttrice artistica e conduttrice, Cecilia Fenu. I carri in concorso, sfileranno tutti, sono nove, ai quali si aggiungono cinque gruppi ospiti (Golfo Aranci, Trinità, Vignola, Aglientu e Luras). Sul palco ci sarà il Corpo di Ballo diretto da Korin Podesva con la scuola Gran Ballo New Dance di Sassari con i maestri Alessandro Pinna e Caterina Muntoni. Il percorso del corso mascherato sarà il seguente: via San Lorenzo, via Monsignor Morera, Via Angioy, corso Matteotti e a chiudere via Gramsci. Tutte chiuse al traffico prima della sfilata del oggi, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo, chiuderanno dalle ore 11 corso Matteotti e via Gramsci. Il sindaco Gianni Addis ha firmato una ordinanza che impone il divieto alla somministrazione di bevande in vetro o lattina. L’abuso di bevande alcoliche è un problema, soprattutto per i giovanissimi e gli organizzatori della Sei Giorni hanno chiesto la massima collaborazione di tutti i gruppi mascherati per una festa senza problemi. Si parte alle 15 e domani grande festa dei bambini. (a. b.)

