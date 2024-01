“Lu Carrasciali” di Tempio vuol suonarle ai politici 

Re Giorgio suona la grancassa ai politici e la musica non sarà melodiosa. L’edizione 2024 del Carnevale di Tempio è all’insegna della satira contro i potenti di ogni categoria, lo dicono chiaramente le parole d’ordine scelte per Lu Carrasciaili, “Silla cantani, silla baddani e villi sunemo", dal gallurese all’italiano “Se la cantano, se la ballano e noi gliele suoniamo”. Ieri in municipio è stato presentato il programma del Carnevale tempiese che parte il 3 febbraio con la prima giornata del Raduno bandistico regionale. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis: «Il lavoro di tutti permette di presentarsi con tutte le carte in regole all’interno della lista dei Carnevali Storici dei carri di cartapesta e siamo in corsa per la candidatura a patrimonio culturale immateriale Unesco».

Il direttore artistico, Alessandro Achenza, entra subito nella parte: «L’edizione 2024 è sul tema del “gliele suoniamo a chi se la canta” e non si parla solo di politici. Comunque, tanto per iniziare, facciamo Lu Carrasciali perché dopo ci sono le elezioni regionali». Le sfilate, come vuole la tradizione, sono tre: giovedì 8 febbraio ingresso di sua maestà Re Giorgio, con al seguito la sua corte. Domenica 11, matrimonio fra il sovrano e la popolana Mannena, e martedì 13 il gran finale con processo, condanna al rogo del re e premiazione dei vincitori (diretta su Videolina). I carri a concorso saranno 8, più tre gruppi ospiti. La novità dell’edizione 2024 è l’esposizione dei carri allegorici nel centro di Tempio prima delle sfilate. Lu Carrasciali timpiesu 2024 è costato circa 300mila euro ed è finanziato dal Comune della cittadina gallurese, dalla Regione, dal ministero della Cultura e dalla Fondazione di Sardegna.

