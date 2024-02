Lu Carrasciali balla con Salmo 

Il Ciclone Pulcinella non rovina il matrimonio di Re Giorgio e la domenica di Lu Carrasciali è piena di sorprese. Nella notte di festa si è materializzato il rapper Salmo che ha fatto esplodere di entusiasmo il Parco Tenda, la tensostruttura punto di riferimento del popolo del Carnevale. E la pioggia non è riuscita a stoppare la seconda sfilata della Sei Giorni. L’incertezza ha condizionato sino all’ultimo il programma della manifestazione, ma alla fine si è deciso di spostare alle 16 il corso mascherato e la scelta è stata azzeccata, perché la pioggia battente ha regalato una tregua conclusa con il passaggio degli ultimi carri e figuranti.

La sfilata a rischio

Gli organizzatori sono stati costretti ad annullare tutte le manifestazioni di sabato e l’esposizione dei carri prevista per la tarda mattinata di ieri. Alla fine però la seconda sfilata e il matrimonio (lampo) di Giorgio e Mannena sono stati un successo di pubblico. Il sindaco di Tempio, Gianni Addis: «In effetti c’è stato un momento di incertezza, ma si è deciso di andare avanti. Tantissime persone erano già arrivate e sarebbe stato un problema». Un problema anche esporre i carri di cartapesta alla pioggia battente, ma è andata bene.

Il Re Salmo

Ma il colpo grosso Lu Carrasciali timpiesu lo ha fatto nel cuore della notte, quanto al Parco Tenda, pieno come un uovo, si è materializzato Salmo. Il rapper ha regalato la sua performance, durata più di un’ora, nelle vesti di Dj Treeplo, personaggio creato e interpretato dall’artista sardo. L’esibizione di Salmo ha mandato su di giri le migliaia di ragazzi e ragasse che affollavano la tensostruttura. E si tratta di un vero regalo, perchè il rapper è salito sul palco praticamente gratis. E Salmo ha ricordato al pubblico di Tempio: «Io ho studiato qui».

Il gallo candidato

E non poteva mancare il regalo, con un po’ di veleno, di Re Giorgio. Infattil il direttore artistico di Lu Carrasciali, Alessandro Achenza, come aveva promesso giovedì, ha presentato il candidato del sovrano della Sei Giorni per le le prossime elezioni regionali. Sul maxischermo è comparso il gallo Frisgiola, la mascotte di Lu Carrasciali. Una bella frustata per la politica locale. Senza fare alcun nome, ma lanciando un pesante sasso nello stagno, Re Giorgio ha fatto capire di preferire il suo candidato Frisgiola, il coloratissimo gallo della Sei Giorni.

Oggi è prevista la tradizionale sfilata dei bambini, domani gran finale con l’ultimo corso mascherato, il processo, il rogo di Giorgio e lo spettacolo pirotecnico. Diretta su Videolina per la giornata clou della Sei Giorni.

