L’Svp si muove in ordine sparso, via al ballottaggio a Bolzano  

Domenica di sfida, al ballottaggio a Bolzano, con il candidato sindaco del centrodestra Claudio Corrarati, a lungo presidente del Cna Trentino Alto Adige, e l’assessore uscente del Pd Juri Andriollo per il centrosinistra.

Corrarati si presenta con un vantaggio del 9% e potrebbe diventare il primo sindaco di centrodestra nel capoluogo altoatesino, dopo Giovanni Ivan Benussi esattamente 20 anni fa, che però poi non trovò una maggioranza ed entrò nella storia come il “sindaco di maggio”. La Svp, indispensabile garante di una maggioranza stabile in Consiglio comunale, al ballottaggiio si è dichiarata blockfrei , fuori dai blocchi, giustificando la decisione con la collaborazione professionale con Andriollo nell'ultima legislatura e con il fatto che anche con Corrarati «possa esserci una collaborazione proficua nell'interesse della città».

Una parte rilevante del partito di raccolta dei sudtirolesi, soprattutto dal mondo economico e agricolo, infatti non vela troppo le proprie simpatie per Corrarati, che è considerato un moderato. Con lui si sono schierati apertamente anche gli enti di categoria degli artigiani e degli albergatori.

