L’Spd vince in Brandeburgo 

Berlino. In Germania i socialdemocratici strappano la vittoria in Brandeburgo, soffiando l'agognato primo posto all'ultradestra, che non ha bissato il risultato storico di 15 giorni fa, quando ad Erfurt l'Afd ha dominato la partita. Se il cancelliere Olaf Scholz può tirare un sospiro di sollievo, l'artefice del capolavoro nel Land alle porte di Berlino si chiama Dietmar Woidke, che dal Kanzler si è platealmente smarcato. Dopo undici anni alla guida della regione è lui, il governatore uscente, a raccogliere, ad appena due settimane dal disastro elettorale incassato dal partito in Sassonia e Turingia, il frutto di una mossa tanto audace quanto vincente: chiedere agli elettori di scegliere in modo chiaro fra lui e i nazionalisti, annunciando dimissioni niente affatto dovute nel caso in cui, invece, fosse arrivato secondo. Il voto in Brandeburgo è un test cruciale anche a Berlino, e soprattutto per il cancelliere. Una sconfitta avrebbe messo a rischio la sua ricandidatura nel 2025.

