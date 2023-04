L’Sos Quartu festeggia i 40 anni con un nuovo mezzo di soccorso 

A 40 anni esatti dalla fondazione, tutti i volontari dell’Sos e alcuni dei soci fondatori con in testa il presidente Toto Porceddu, si sono ritrovati venerdì per festeggiare questo compleanno così speciale.

Quaranta anni al fianco del prossimo impegnati senza sosta nell’attività di 118 e di protezione civile. Dopo la messa celebrata da don Gianmario Piga cappellano militare, c’è stata la benedizione della nuova auto medica, una Dacia Duster. Subito dopo tutti in posa per la foto di rito davanti a una grande torta con il simbolo dell’associazione. E i festeggiamenti sono solo all’inizio. Nei prossimi mesi sono previste esercitazioni dimostrative e a settembre il taglio del nastro per la nuova ambulanza.

L’Sos Quartu era stata costituita ufficialmente il 14 aprile del 1983, da un gruppo di soci che in principio faceva parte della Misericordia. All’inizio, in attesa di avere un mezzo proprio, la collaborazione con la Guardia medica di via Caserma, poi l’avvio di una lunga attività in autonomia tra incidenti, soccorsi in casa, terremoti e alluvioni. E tantissime iniziative per raccogliere fondi tra sfilate di mode e la Giornata della solidarietà. Passando per il terribile periodo del Covid con la distribuzione dei pacchi di cibo casa per casa e l’attività all’hub vaccinale di via Beethoven.

RIPRODUZIONE RISERVATA