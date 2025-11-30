L’Ozierese vince e vede i playoff 

Ozierese 1

Arzachena 0

Ozierese ( 4-3-3 ): Demarcus, Farina (37’ st Sanna), Matos de Andrade, Elisii, Bortolucci (29’ st Molinu), Passos, G. Fantasia (28’ pt Cola), Peters, Columbu (40’ st Manca), Méndez, Apeddu. In panchina Meloni, Demontis, Bellu, Marongiu, Piu. Allenatore Mura.

Arzachena ( 4-4-2 ): Copetti, Stendardi (32’ st Cannone), Zelayeta, Bonacquisti, Olgiatti, Loddo (37’ st Massafra), Goy (10’ st Saggia), Donati, Babou, Fernández, Bonivardi. In panchina Antonucci, Mayer, Greggio, Bonora, Olivera. Allenatore Ottaviani.

Arbitro : Orrù di Cagliari.

Rete : nel secondo tempo 5’ Farina.

Note : ammoniti Sanna, Stendardi, Olgiatti. Recupero 3’ pt-6’ st.

OZIERI. Con un gol a inizio ripresa l’Ozierese completa al meglio un ottimo mese di novembre, dove ha conquistato quattro vittorie e un pareggio in cinque giornate, batte l’Arzachena di misura ed entra in zona playoff al quinto posto. Un altro successo di spessore per la formazione di Mura, che da neopromossa si è subito ambientata nel nuovo campionato.

Primo tempo

Ozierese subito pericolosa in avvio, al 10’ Méndez dal limite dell’area calcia a botta sicura e Copetti si oppone con una grande parata. L’Arzachena non ha particolari occasioni nella prima frazione, ma mostra comunque buone trame di gioco pur senza impensierire Demarcus. Mura, invece, al 29’ è costretto al primo cambio con Giacomo Fantasia out per infortunio: dentro al suo posto Cola.

Gol decisivo

I padroni di casa si prendono i tre punti dopo cinque minuti dal rientro in campo dall’intervallo. Su assist di Elisii, è Farina a colpire in rete per il gol dell’1-0. La risposta dell’Arzachena è con alcuni cross pericolosi, il portiere dell’Ozierese Demarcus si mette in mostra anticipando gli attaccanti avversari. Al 35’ la squadra di Mura ancora pericolosa, con il subentrato Molinu che impegna Copetti. I gialloblù gestiscono il finale e portano a casa la vittoria.

