L’Ozierese si toglie l’ultimo sfizio 

Ozierese 1926 1

Sennori 0

Ozierese 1926 (4-3-3) : Cocco, Fais (25’ st Dongu), De Santis, Columbu, Demontis, Ladu, Ebau (15’ st Fantasia), Zappareddu, Apeddu (32’ st Zoroddu), Careddu (15’ st Nulvesu), Aini (15’ st Lacatis). In panchina Amadu, Zoroddu, Cereseto, Petretto, Deledda. Allenatore Riu (squalificato).

Sennori (4-4-2) : Vazquez, Sotgiu, Sara, Desini (34’ st Capra), Achenza, Spillo, Sassu (34’ st Nurra), Bonetto, Igene, Desole (23’ st Camara), Piga. In panchina Magliona, Monaco, Carta, Angioi, Nuvoli, Pinna. Allenatore Nieddu.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Rete : 41’ st Ladu.

Note : a mmonito Spillo. Recupero 1’ e 5’.

Ozieri. L’Ozierese 1926 saluta il pubblico del Meledina con una vittoria. La squadra di Riu supera di misura il Sennori nei minuti finali. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Giovanni Carta, ex attaccante dell’Ozierese scomparso in settimana.

Nel primo tempo, ospiti pericolosi con Bonetto, Piga e due volte con Igene, ma Cocco si fa sempre trovare pronto. Poco prima dell’intervallo colpo di testa di Apeddu che finisce di poco a lato.

Il gol vittoria per i padroni di casa arriva a quattro minuti dalla fine della partita: a realizzarlo è Ladu, lesto a ribadire in rete un tiro di Lacatis non lasciando scampo a Vasquez.