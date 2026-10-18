L’Ozierese passa nel finale 

Ozierese 1

Macomer 0

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi, Cola (31’ st Foddai), Passos, Peters, Barracca, Mandras, Carta (23’ st Molinu), Gavim, A. Fantasia (50’ st G. Fantasia), Masia, Pereira Barzaghi. In panchina Demarcus, Farris, Sanna, Bullitta, Canu, Manca. Allenatore Iacomino (Mura squalificato).

Macomer (4-3-3) : M. Fadda, Virdis, Zannini, Camara, Bonfigli, Nachet, Cadau (41’ st Longu), F. Falchi (22’ st Cossu), P. Falchi, Pinna, Moreddu (31’ st Pes). In panchina A. Fadda, Madeddu, Fozzi, Soru, Morittu, Peddes. Allenatore Marchi.

Arbitro : Palmeri di Cagliari.

Rete : nella ripresa 37’ Gavim.

Note : espulsi Passos e Zannini al 25’ pt per reciproche scorrettezze. Ammoniti A. Fantasia, Mandras, Molinu, Baldazzi, P. Falchi, Camara.

L’Ozierese è prima da sola in classifica. La quarta vittoria consecutiva vale il primato senza più squadre in coabitazione, complice il contemporaneo 0-0 del Campanedda. Stavolta non è stata una goleada, come contro Monte Alma (5-1) e Bosa (0-4), ma la squadra di Mura (ieri squalificato e sostituito in panchina da Iacomino) ha lo stesso conquistato i tre punti grazie a un pesantissimo 1-0 nel finale, che ha fatto cadere la resistenza del Macomer andato a un passo dal quinto pareggio consecutivo. Per i giallorossi è la prima sconfitta sul campo, visto che quella contro il Fonni alla prima giornata era arrivata a tavolino.

Doppio rosso

Primo tempo equilibrato, con occasioni sporadiche: il più attivo è Antonio Fantasia, che più volte si rende pericoloso con diversi traversoni su cui per poco i compagni non trovano la deviazione vincente. Al 20’ punizione di Pereira Barzaghi a fil di palo, cinque minuti più tardi l’episodio che segna la partita: un’accesa discussione in campo porta l’arbitro a espellere, con il rosso diretto, Passos nell’Ozierese e Zannini nel Macomer. Per entrambe oltre un’ora in dieci uomini.

Colpo vincente

La ripresa vede le due squadre cercare di trovare la giocata per sbloccare il match. Alla mezz’ora ci prova il Macomer con un contropiede a innescare Pietro Falchi, ma l’attaccante di Pozzomaggiore non inquadra la porta e l’azione sfuma. Il gol partita avviene a otto minuti dal 90’: ancora Antonio Fantasia, sulla fascia sinistra, è bravissimo a trovare lo spazio per il cross al centro dove Gavim anticipa i difensori avversari e devia alle spalle di Massimo Fadda. Esultanza liberatoria per il “Masala”, con l’Ozierese che resiste anche nel lungo recupero e porta a casa altri tre punti preziosissimi.

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