Ozierese 4

Coghinas 2

Ozierese (4-3-3) : Baldazzi; Peters (42' st Molinu), Barracca, Petillo, Mandras; Masia, Pereira Barzaghi, Apeddu (34' st Cola); Carta, Gavim (46' st G. Fantasia), Foddai. In pan-

china Demarcus, Canu, Farina, Ar-

cadu, Farris, Manca. All. C. Mura.

Coghinas (4-3-1-2) : Carbonara; Ravot (39' st Jardim), Sechi, Brizzi, Ruiu; Carboni (34' st Porru), Criado, A. Mura (17' st Piga); Pinna; Mudrinski, Saba. In panchina S. Murru, Val, Mamia, Cascioni, M. Murru, Fiori. All. Rusani.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 23’ Saba, 34’ Barracca; nella ripresa 2’ Gavim, 23’ Pereira Barzaghi, 37’ Saba, 45’ Barracca.

Note : ammoniti Gavim, Foddai, Pereira Barzaghi, Criado, Brizzi, Pinna. Recupero 2' pt-5' st.

Ozieri . Otto volte Ozierese. Anche il Coghinas si arrende alla capolista, che conquista nello scontro diretto l’ottava vittoria consecutiva e la sesta su altrettante uscite casalinghe. Nel 4-2 di un match pirotecnico a emergere è un difensore, il 21enne Alessio Barracca, autore di una doppietta decisiva. Al Coghinas non è bastata la doppietta del “solito” Saba, così come gli innesti dell’ex Stella Rossa e Atletico Uri Ognjen Mudrinski (colpaccio ufficializzato a poche ore dal match) e Gabriele Carboni dal Bonorva.

L’inseguimento

Al quarto d’ora Apeddu prova il gol direttamente da calcio d’angolo, ci va solo vicino. Al 20’ giocata di Pereira Barzaghi in area, Carbonara smanaccia sul suo cross. Passano tre minuti e a segnare è il Coghinas: imbucata da metà campo di Pinna, Saba si inserisce in mezzo alla difesa di casa e supera Baldazzi. L’Ozierese deve inseguire, ma non si scompone e al 34’ fa 1-1 con angolo da sinistra e deviazione a centro area di Barracca. Prima del riposo (44’) diagonale mancino di Gavim, a lato.