Low cost in ritirata, negli scali sardi resta solo Ryanair 

Le premesse erano diverse: alla fine della scorsa estate Ryanair aveva annunciato –incontrando i cronisti a Cagliari – una riduzione dei voli in tutta l’Isola. Colpa della solita addizionale comunale, la tassa di 6,50 euro che fa lievitare il costo dei biglietti, e del tetto massimo alle tariffe stabilito in quei mesi dal Governo, poi eliminato per evitare contrasti con l’Ue. Ora invece i tabelloni degli aeroporti sardi raccontano un’altra realtà: la compagnia irlandese è l’unica, o quasi, a puntare sulle rotte sarde durante l’inverno. Le altre low cost sono praticamente sparite dai radar.

I programmi

A Cagliari da qualche settimana si è instaurato un duopolio. Da una parte Ita Airways, che gestisce la continuità territoriale, cioè i collegamenti con Roma e Milano. Dall’altra, appunto, Ryanair: i voli principali sono verso Bergamo, Bologna, Genova, Napoli, Parma, Roma, Torino, Venezia, Bruxelles, Budapest, Malta. E le altre? Poco o nulla. EasyJet si limita al collegamento con Malpensa – neppure giornaliero: due volte alla settimana nel weekend –, Vueling porta invece i cagliaritani a Barcellona. Volotea, dopo la fiammata degli scorsi anni che ha coinciso con la gestione della continuità territoriale, ha battuto in ritirata. Ora nel tabellone c’è solo la rotta verso Firenze, poi in primavera torneranno tutte le altre, sia le nazionali che le internazionali.

Nel nord Sardegna

Non è molto diverso lo scenario ad Alghero. Nella Riviera del Corallo oltre ad AeroItalia e al suo ponte aereo con Roma e Milano, ci sono poche alternative a Ryanair. Che garantisce i collegamenti con Bergamo, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa. Assenti Wizzair e EasyJet. Quest’ultima ha sospeso pure il volo verso Milano, in attesa dell’estate. A Olbia c’è sempre AeroItalia con la continuità territoriale, poi qualche altra briciola: Volotea (Roma e Bologna) e EasyJet (Malpensa), ma le frequenze non sono un granché.

Quali sono i motivi di questi nuovi equilibri? La ritirata delle low cost non riguarda solo la Sardegna. Le compagnie, protagoniste negli ultimi anni di un’espansione in tutti gli aeroporti italiani, hanno fatto un passo indietro un po’ dappertutto. Il Corriere della Sera ha calcolato che rispetto al 2023 i posti offerti sono due milioni in meno.

Le regioni maggiormente penalizzate sono quelle del Sud. Nei vuoti lasciati dalle concorrenti si è inserita Ryanair, che prevede di crescere almeno del 10% in Italia, nonostante le difficoltà causate dal ritardo nelle consegne dei nuovi Boeing 737 Max.

L’apertura

Il leader della compagnia irlandese Michael O’Leary la prossima settimana sarà a Roma e Milano per una serie di incontri legati allo sviluppo del mercato italiano.

Per il momento non è in programma che veda Giorgia Meloni, ma il manager non ha nascosto che vorrebbe «un incontro con la premier, ma è molto occupata, mentre in passato ho avuto colloqui con ministri Salvini e Giorgetti. L’Italia potrebbe crescere di più se venisse abolita l’addizionale comunale per tutti gli aeroporti italiani». Parole che interessano soprattutto la Sardegna, dove gli umori delle low cost possono condizionare la stagione turistica e non solo.

