L’Ovodda, un affare di cuore 

Ovodda. Natali a Sorgono, dove c’è l’ospedale, radici e vita a Ovodda, paese del cuore e degli affetti familiari. Da qui, dal Nuorese, dove ha mosso i primi passi anche Gianfranco Matteoli, è cominciato un viaggio che ha portato Filippo Littarru prima al Cagliari - fino agli Allievi nazionali - e quindi al Tonara, al Taloro, al Castiadas e ora nuovamente all’Ovodda, che oggi guida verso una faticosa salvezza in un campionato difficile come quello di Promozione.

Obiettivo ancora da centrare, e «non sarà semplice» ammette l’attaccante, militare, 26 anni a giugno e sinora 23 gol nel girone B: bottino che gli vale il secondo posto nella classifica marcatori a -2 da Domenico Saba dell’Usinese. Manca una partita al termine del campionato e domenica arriva l’Alghero secondo: difficile fare punti. «Ci proviamo».

Lei è stato anche capocannoniere per alcune partite ma la squadra ha difficoltà. Perché?

«Siamo una matricola, forse non eravamo pronti a un torneo di alto livello come quello di quest’anno, che con soli due gironi è diventato più difficile. Con noi c’è Leonardo Vacca, un centrocampista che ha un futuro, e poi abbiamo Luca Pili, che ha 40 anni ed è un pilastro della squadra. Ci sono alcuni limiti, è vero, ma se ci salveremo la società l’anno prossimo li eliminerà».

Ecco: l’Ovodda si salverà?

«Ci auguriamo di sì».

E lei che farà? Resterà?

«Si vedrà. È ancora presto».

A inizio stagione era al Castiadas: perché è tornato all’Ovodda?

«Per stare più vicino alla famiglia».

Ha girato tante squadre pur essendo ancora abbastanza giovane. Come mai?

«Motivi di lavoro, che cerco di conciliare con lo sport. Ora sto lontano durante la settimana, rientro solo per giocare».

Quest’anno è esploso: merito dell’aria di casa?

«Sento molta fiducia da parte dei miei compagni e dell’ambiente. Questo mi responsabilizza e mi fa sentire bene, i risultati arrivano di conseguenza».

Cos’è per lei il calcio?

«Un po’ tutto. Principalmente però un divertimento».

Qual era il suo desiderio da bambino?

«Quando cominci a giocare per il Cagliari, sogni. Poi ti accorgi dei tuoi limiti e, se sei realista, capisci qual è il tuo livello. Il mio sono l’Eccellenza e la Promozione, per quanto dimostrato sinora. In futuro si vedrà, le possibilità ci sono state e magari ci saranno: ma prima viene il lavoro. Il calcio è una passione. Forte, ma una passione».

Ha sacrificato la famiglia per questa sua passione?

«Ho la fortuna di avere una fidanzata che mi segue in tutto. Mi supporta in questo mio impegno».

Quali obiettivi ha?

«Per adesso salvare l’Ovodda, non è un’impresa semplice. Poi per l’anno prossimo si vedrà».

Da bimbo disse che il suo modello era Diego Costa, attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid: perché?

«È sempre stato un giocatore molto fastidioso. Lo sono anche io. Un po’ provoco gli avversari e poi vado sempre sul pallone».

E oggi che modello ha?

«Nessuno in particolare. Non ci penso».

RIPRODUZIONE RISERVATA