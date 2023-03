Narboliese 2

Narboliese : Parisi, N. Sanna, Casta (66’ Pisanu), Amendola, D. Sanna, A. Sanna, Perra, A. Dessì, Orrù, Piras, Zucca. Allenatore Meloni.

Silanus : Mura, G. Cossu, M. Dessì (46’ Si. Morittu), Careddu, Se. Morittu, Ginesu, Oggianu (75’ Giau), Siri, Tola, Secchi (93’ Pes), A. Cossu (61’ D. Cossu). Allenatore Usai.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : 28’ e 92’ Dessì, 48’ Tola.

Non sono mancate le emozioni nella vittoria ottenuta dalla Narboliese contro il Silanus. I padroni di casa si impongono per 2-1 e restano in seconda posizione dietro la capolista Ovodda. La cronaca vede una partita molto equilibrata tra squadre che cercano con insistenza la via della rete senza tuttavia riuscire a prendere il sopravvento. Così, dopo una prima fase di studio, poco prima della mezz’ora si sblocca il risultato. Al 28’ passa la Narboliese grazie a un bel gol realizzato da Dessì. Il pareggio arriva in avvio di ripresa con Tola, al 48’. Al 92’ il sigillo sulla vittoria di Alessio Dessì che fa esplodere squadra e tifosi di casa.

