Seulo 2010 7

Narboliese 5

Seulo 2010 : Marongiu, A. Ghiani (78’ L. Ghiani), Curreli, C. Ghiani, I. Ghiani, Melas (14’ Orrù), J. Boi, S. Secci, L. Ghiani, S. Boi, M. Ghiani (60’ Crisponi). Allenatore G. Ghiani .

Narboliese : Amendola, Casta (70’ Pintus), Catzeddu, Dessì, N. Orrù, Parisi, P. Pinna (46’ M. Pinna), Piras, N. Sanna (81’Vargiu), D. Sanna, Zucca. Allenatore Meloni.

Arbitro : Atzeni di Oristano.

Reti : 6’ Melas, 10’ (a) Casta, 12’ e 74’ N. Orrù, 20’ Piras, 27’ (r), 38’ e 81’ S. Boi, 32’ Dessì, 60’ S. Secci, 68’ Orrù, 78’ Catzeddu.

Goleada tra Seulo 2010 e Narboliese. Al 6’ padroni di casa in vantaggio con Melas. Al 10’ il raddoppio su autogol di Casta. Gli ospiti accorciano con N. Orrù. La Narboliese al 20’ trova il pari con Piras. Al 27’ rigore vincente per il Seulo di S. Boi. Al 32’ pareggio della Narboliese con Dessì. Il Seulo insiste e trova ancora la rete con S. Boi: 4-3. Al 60’ è la volta di S. Secci, che raccoglie da un cross basso e insacca. Al 68’ tocca a Orrù mettere la palla in rete per il 6-3. La Narboliese si rianima con le reti di N. Orrù e Catzeddu, ma ancora una rete di S. Boi chiude i giochi. (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata