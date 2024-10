L’Ovodda non demerita ma vince il Terralba 

Terralba 1

Ovodda 0

Terralba F. Bellu (3-5-2) : Cabasino, Zedda, Lasi, Cammarota, Porru, Cherchi, Orrù, Pitzalis (46’ st Grussu), Onnis, I. Frongia (42’ st Enna), Erbì (18’ st Atzori). In panchina Stevanato, Uliana, Foddis, Ogno, Melis. Allenatore Firinu.

Ovodda (4-3-3) : Sabater, Al. Soru, G. Deiana (1’ st Gopar), A. Sedda, Patteri, El Marrakchi, N. Deiana (33’ st Piras), S. Soru, Brundu (22’ st An. Soru), E. Sedda (42’ st M. Mattu), Bilea (13’ st S. Frongia). In panchina Contini, Ledda, C. Mattu, Urru. Allenatore Moro.

Arbitro : Truocchio di Sassari.

Rete : 37’ pt Lasi.

Note : espulso per doppia ammonizione al 46’ st Cherchi (Terralba). Ammoniti Cabasino, Pitzalis, Erbì, Gopar, E. Sedda. Recupero 0’ pt - 4’ st. Spettatori 100.

Terralba. Il Terralba si impone 1-0 nella gara di andata degli ottavi di Coppa Italia contro l’Ovodda. Decide la gara una rete di Lasi al 37’ del primo tempo, un sinistro velenoso direttamente dal calcio d’angolo che ha messo fuori causa il portiere Sabater. Prima della rete, ospiti pericolosi al 24’ con Nicolò Deiana ma Zedda salva sulla linea. Al 29’ Erbì e al 36’ Pitztalis lanciati in profondità impegnano il portiere ospite. Nella ripresa poche emozioni e il risultato non cambia fino al triplice fischio.

