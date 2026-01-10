VaiOnline
Al Sa’e Marina.
11 gennaio 2026 alle 00:09

L’Ovodda è ancora in vita e punisce il Selargius 

Ovodda 2

Selargius 0

Ovodda (4-4-2) : Mozzo, Keita, Cherif, Patteri, Spanu, Bilea, Canu, Kaba, E. Sedda (45’ st Biscu), Tatti, Marras (40’ st Lai). In panchina Angioi, Aug. Sedda, Vacca, Mattu, Medde. Allenatore Crisci.

Selargius (4-4-2) : Fantini, Bandinu, Ganzerli (17’ pt Berti), Lepore, Orrù, Salis, Mele (15’ st Mura), Ragucci (35’ pt Pusceddu), Reginato, Usai, Serrau. In panchina Murru, Mulas, Cannas, Diomedi, Carcangiu. Allenatore Cocco.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 24’ E. Sedda, st 47’ Patteri.

Ovodda. Secca vittoria dell’Ovodda sul Selargius: finisce 2-0, i padroni di casa restano in corsa per la salvezza.

Dopo pochi minuti dal fischio di avvio occasione per Sedda che calcia a lato. Al 21’ occasione per gli ospiti con Mele, Mozzo riesce a sventare. Al 24’ Ovodda in vantaggio: assist di Keita per Sedda che lascia partire un diagonale da sinistra e mette alle spalle di Fantini. Poco dopo lo stesso Sedda, vedendo il portiere fuori dai pali, sfiora il raddoppio con un tiro dalla distanza.

Nella ripresa la squadra di casa riprende sulla falsariga della prima frazione. Sedda e Kapa, in successione, falliscono due buone occasioni per il raddoppio. Che arriva comunque allo scadere grazie a un contropiede finalizzato da Patteri. (a. d.)

