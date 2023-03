Narboliese 1

Ovodda 0

Narboliese : Parisi, N. Sanna, Zucca, Amendola, D. Sanna, Dessì, Perra, F. Pinna, Orrù, M. Pinna (64’ Mastinu), Catzeddu (80’ Pisanu). Allenatore Meloni .

Ovodda : M. Pili, Soru (74’ Urru), Lai (85’ Deiana), Satta (74’ Mulas), Vacca, L. Pili, A. Sedda, Curreli (93’ C. Sedda), Puddu (64’ P. Moro), E. Sedda, Frongia. Allenatore Coinu .

Arbitro : Cozzolino di Oristano .

Rete : 55’ Catzeddu .

Davanti a una bella cornice di pubblico, la Narboliese supera la capolista Ovodda per 1-0. Partita combattuta tra due squadre che, per larghi tratti della gara, hanno pensato a non sbagliare e scoprirsi. Poche occasioni da rete, con i due portieri poco impegnati. La rete arriva in avvio di ripresa: è il 55’ quando su una respinta della difesa ospite la palla termina al limite dell’area sui piedi di Catzeddu. L’attaccante di casa prende la mira e manda alle spalle di Pili. Nel finale l’undici allenato da Antonio Meloni difende la propria porta e conquista tre punti che la mantengono in terza posizione.

