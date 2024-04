«L’ovile? Una grande famiglia» 

Anche ai piedi del Corrasi decolla il progetto Wwoofing, con cui le aziende agricole offrono ospitalità in cambio di collaborazione, senza alcun scopo di lucro. Il mondo agropastorale diviene così vetrina internazionale, valorizzando eccellenze a chilometro zero e paesaggi incontaminati.

Un’iniziativa in crescendo in tutta Italia, con circa 800 aderenti, decine dei quali solamente nell’Isola. Dallo scorso novembre, a Oliena, anche l’ovile Havallai, di proprietà di Antonio Putzu (50 anni), operaio forestale e voce del tenore “Popolu sardu”, è diventato un crocevia di diverse culture, attratte dalla ruralità e dalla vita lenta in un contesto ambientale di pregio.

L’iniziativa

«Svolgendo anche il lavoro di operaio forestale - racconta Putzu - necessitavo di un supporto nell’ovile di famiglia. Venuto a conoscenza della rete Woof non ci ho pensato due volte ad iscrivermi sulla piattaforma, creando un profilo con tutte le foto dell’ovile. Di lì a breve sono stato chiamato per la selezione, che ho superato rispettando le normative interne». Per Putzu l’inizio di quella che si sta rivelando un’avventura positiva, anche un veicolo di promozione del territorio.

«Non cercavo solamente un aiuto in ovile - chiarisce Putzu - ma un qualcosa di diverso è stimolante. Da decenni giro il mondo col tenore, Woof è stata una casa in cui ritrovarsi, unendo al lavoro lo scambio culturale. Ma soprattutto facendo nascere belle amicizie».

Gli arrivi

A dicembre l’entrata nel vivo con l’arrivo dei primi ospiti in ovile. «Ho accolto un giovane abruzzese e poi una coppia dall’Astigiano - prosegue Putzu - che si sono intrattenuti con me qualche settimana, scoprendo le fasi della lavorazione del formaggio, aiutandomi nel lavoro in stalla e scoprendo la vita del pastore. Ne è nata un’amicizia vera, e di lì a breve sono diventati autonomi nelle fasi lavorative».

Tuttora il profilo dell’ovile Havallai è tra i più cliccati sul portale e gli arrivi nell’azienda a 4 chilometri del paese non mancano. «Ci troviamo a due passi dal ponte romano di Papaloppe - specifica Putzu - i visitatori vedendo le foto in rete restano incantati dal paesaggio e aderiscono subito. Attualmente sono presenti due giovani francesi, un argentino, due cileni e un canadese. Alcuni stazionano in azienda, altri in paese. Una grande famiglia, in cui regna l’armonia».

Lo sguardo è proiettato al futuro. «L’iniziativa - chiarisce Putzu - non genera alcuna monetizzazione. I partecipanti si fanno carico dei costi del viaggio fino a Oliena, io ricambio con l’ospitalità e insegnando loro i segreti del lavoro in ovile. Vedere la loro felicità è tutto. Non escludo in futuro di tramutare l’ovile di famiglia in un’opportunità turistica».

