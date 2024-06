«L’ovile e la casa minacciati dal rogo» 

La mattina dopo il vasto incendio che si è sviluppato ieri nella zona di Figu Niedda, fra Villacidro e San Gavino, il paesaggio è desolante: nero, fuliggine e l'odore acre di bruciato avvolgono i boschetti di sugherete e eucalipti e ampie parti delle aziende agricole situate nella zona. «Le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate in fretta dal luogo in cui è partito l'incendio fino al passaggio a livello ferroviario che costeggia la zona industriale», conferma Gioacchino Marongiu; da cinquant'anni lavora nell'azienda agricola dei fratelli Luca e Marco Sanna, che insieme alle tenute di Canargiu hanno subito i danni maggiori.

Il fuoco ha incenerito parte dei campi coltivati, le riserve di foraggio già raccolte, la cabina elettrica dell'Enel e quella dell'acqua: «Fortunatamente il calore ha danneggiato il tubo esterno al pozzo ma non lo ha bucato: abbiamo potuto utilizzare l'acqua per proteggere mezzi agricoli e animali, grazie all'aiuto delle forze antincendio e dei vicini. Le fiamme hanno saltato le fasce tagliafuoco, abbiamo veramente temuto per l'azienda, per l'incolumità degli animali e per la nostra: il fuoco ha sfiorato l'abitazione». Un incendio analogo pochi anni fa causò all'azienda danni per un milione di euro e la perdita di tre trattori.

La riga nera di confine con l'incendio, la cui natura è attualmente in corso di indagine, si trova a pochi metri dalle stalle. Vitelli e mucche sono tranquilli, sembrano ignari del pericolo scampato. Dopo il contenimento delle fiamme da parte dei mezzi aerei e da terra, anche le operazioni di bonifica sono state lunghe e difficoltose. «Siamo partiti intorno alle 14.30 e abbiamo terminato la bonifica ieri notte alle 22.30, ero esausta», racconta una volontaria.

