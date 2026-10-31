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Ciclocross.
01 novembre 2026 alle 00:27

Lovicu è la stella dei Master: successo nel “G.P. Guerciotti” 

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Reduce dal secondo posto assoluto nel campionato sardo gravel e dal successo di categoria nella gara di ciclocross a Oschiri, il Master 4 nuorese Andrea Lovicu è andato a prendersi la soddisfazione di un successo nazionale. Ieri a Brembate si è imposto nella prova riservata agli amatori M4/M5 nel classico “Gran premio Mamma e Papà Guerciotti”. Il corridore del Bike Team Demurtas (in gara oggi a Mugello) ha preceduto Andrea Nicosia di 1’03” e Antonio Gardani di 2’06”. Al Vittoria Park, dove in due giorni hanno corso tutte le categorie, c’erano anche due agonisti sardi in forza al Jam’s Bike Team Buja: Leonardo Onida ha chiuso al 30° posto tra gli Juniores, l’Under 23 (di primo anno) Alessandro Santoru 18° nella gara assoluta vinta da Gioele Bartolini.

Nell’Isola, stamattina si corre dalle 10 a Monastir il 4° Trofeo Star Bike, sul percorso in località Santa Lucia. ( c.a.m. )

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