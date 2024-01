Lovicu 1° nella tormenta 

Villacidro. «In carriera ho visto di peggio ma per la Sardegna è una delle giornate peggiori»: Fabio Aru e la sua Academy ce l’hanno messa tutta per allestite una gara all’altezza del circuito regionale ma non potevano certo decidere il meteo. Pioggia a scrosci, aria pungente e vento teso hanno reso la vita dura ai partecipanti al 1° Trofeo CX Fabio Aru Academy, disputato poco fuori Villacidro. «Vento, pioggia, tempo da ciclocross come accade in certe zone, tipo il Belgio. però la manifestazione si è svolta, gli atleti si sono divertiti, sapevamo che non ci sarebbe stata una partecipazione molto numerosa perché non tutti hanno ancora fatto l’affiliazione ma tutto è andato bene», ha sintetizzato il campione villacidrese, avvolta nella giaccone nero indossato da tutto il team organizzatore.

I risultati

Nella gara da 60’, il neo acquisto dell’Academy, l’Under 23 Mirko Pani, ha provato a onorare la nuova maglia, ma Andrea Lovicu ed Eros Piras si sono rivelati ossi troppo duri per lui. Tra gli Juniores, Gabriele Carboni ha avuto buon gioco su Simone Satta. La società organizzatrice poteva fare en-plein nella gara da 30 minuti, ma Emanuel Sedda ha avuto un guasto mentre era al comando. Buon per l’Allievo Daniele Santamaria che, dopo tanti secondi posti, ha trovato una meritatissima vittoria.

Classifica 60’ : 1. Andrea Lovicu (M3, Bt Demurtas), 2. Eros Piras (M2, Donori Bt), 3. Mirko Pani (Un, Fabio Aru Academy), 4. Alessio Fois (Un, Arkitano-Carbonhub.com), 5. Mattia Fabbrini (Un, F. Aru Academy), 6. Alessio Mascia (Elmt, Arkitano), 7. Virgilio Ortu (Mtb Monastir).

Classifica 40’ : 1. Gabriele Carboni (Ju, Dueppi Cycling), 2. Simone Satta (Ju, Ped. Siniscolese), 3. Mattia Solferino (Ju, Dueppi), 4. Alessandro Moi (M4, Sestu Bike), 5. Stefano Pani (M6, Monreal Bike), 6. Alessio Saddi (M5, Uc Guspini); 11. Giovanni A. Podda (M8, Dueppi). Donne : 1. Sara Murgia (Dj, V.C. Sarroch), 2. Daniela Ennas (W3, Monreal Bike), 3, Samuela Cappon (W3, Mtb Monastir.

Classifica 30’ : 1. Daniele Santamaria (Al2, Monteponi), 2. Alessandro Santoru (Al2, Dueppi), 3. Emanuele Muscas (Al1, Fabio Aru Academy), 4. Luca Biancu (Al1, Terranova Fancello), 5. Gioele Carraro (Al2, Dueppi), 6. Leonardo Onida (Es2, F. Aru Academy), 7. Emanuele Piras (Es2, id.); 10. Ettore Cabboi (Es1, Donori Bt), 2. Tomaso Concas (Es1, F. Aru Academy). Donne : 1. Martina Canargiu (Da, Arkitano-Car- bonhub.com), 2. Martina Becciu (Da, Dueppi), 3. Giorgia Melis (Da, Monteponi), 4. Sora- ya Cancedda (Ed, Vc Sarroch).

