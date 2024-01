L’Over 50 resta nelle mani de “I Quartieri” La leader vince e allunga sull’inseguitrice 

La seconda giornata di ritorno dell’Over 50 conferma la leadership de I Quartieri/De Amicis e l’avanzata di Audax e Villanova. Nell’Over 55 invece L’Orione perde la vetta appena conquistata del girone A, mentre nel girone B continua il monologo della Masnata Chimici.

Cade il Real

La capolista dell’Over 50 I Quartieri/De Amicis non sbaglia e ottiene la terza vittoria di fila, seppur di misura contro la Moniaflor (1-0), allungando sulla seconda Real Putzu, fermata con lo stesso risultato dalla sorprendente Asd Nivea, al terzo successo stagionale. Ne approfittano sia la Pgs Audax Frutti d’Oro (2-1 sulla Mediterranea, reti i Sanna e Vercelli) sia l’Okki Villanova (2-0 sugli Amatori 4 Mori), appaiate al terzo posto con 21 punti. Vince anche il Decimo 2013 che grazie al 2-1 sull’Accademia Sulcitana sale a quinto posto.

Scontro diretto

Nell’Over 55 si è disputato il quattordicesimo turno. Nel girone A la Maccioni Marmi vince lo scontro diretto (3-0) con l’Orione Selargius e resta in vetta con la Cooper Band, che batte 2-0 con il Poggio dei Pini. Continua il momento nero de Il Club, sconfitto dalla Gigi Spada SI. TI. (2-0) e avvicinato sensibilmente dalla Sardachem (2-2 con i Resti Umani), mentre la Di. Fer. cade 2-1 contro la Domel. Gli Ingegneri affossano ulteriormente il Cral C.t.m. (2-1). In zona di bassa classifica Amatori La Palma e Tielle/ PLS firmano l’unico pareggio del girone. L’Aldebaran ha osservato il turno di riposo e chiude la classifica ancora a secco di vittorie con un solo pareggio all’attivo.

Seconda forza

Nel girone B prosegue la fuga della Masnata Chimici, che grazie al 2-1 su La Vernice tocca quota 37 punti. Dieci lunghezze più giù resiste la Campagnola (4-0 sull’Avis Assemini), mentre la De Amicis pareggia (1-1) con la Frama/Beko Service. Crolla la Cigiesse sotto i colpi della Pol. Sestu (5-0), che aggancia il sesto posto. I Vigili del Fuoco non vanno oltre lo 0-0 contro l’Ellas, che guadagna il terzo punto stagionale. Finiscono in parità entrambe per 1-1 le sfide tra Fileferru e Nuraghe e tra Cagliari 2007 e Car Refinish. Ha riposato la Sinnai Conad, agguantata dalla De Amicis a quota 22 punti.