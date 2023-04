LoveGang, la musica è strafottente 

Crew al completo a Quartu nell’unica data sarda del tour della LoveGang. Il collettivo romano di cui fanno parte vere e proprie star del panorama musicale urban e indie italiano sarà di scena all’Opera Beach Arena il 17 giugno.

Nella formazione Franco 126, Ketama 126, Asp126, Ugo Borghetti, Pretty Solero e Drone126 con Nino Brow. La LoveGang 126 – dai centoventisei gradini che compongono la Scalea del Tamburino tra Trastevere e Monteverde, dove gli artisti si ritrovavano da ragazzi – è il primo grande nome annunciato per la stagione estiva, per quella che l’organizzazione definisce una data storica per gli amanti del genere. Che in un colpo solo potranno vedere tutti insieme i loro beniamini. Dopo i successi individuali, nel 2022 Borghetti e soci pubblicano le prime tracce collettive sotto il nome di LoveGang126, portando musica rap old school con linguaggio immediato e autentico. A partire dal primo singolo “Signor perfetto”, manifesto di musica definita «indipendente, autoprodotta e strafottente».

La crew “buona”, che crede nell’amore, come suggerisce il nome, sceglie Il Poetto per sbarcare in Sardegna, in uno degli undici live del tour che prende il nome dal progetto discografico “Cristi e diavoli”, fuori il 21 aprile e anticipato da diverse tracce, tra le quali spicca “Cattive abitudini”. Con grande soddisfazione di Oltre Consulting, la società che gestisce l’Opera Beach Arena Village e produce l’evento della LoveGang, oltre ad altri grandi eventi come il Poetto Fest, il Poetto On Air, Degustibus e la Tattoo Convention. E del coproduttore Davide Siddi, che a proposito del live del 17 giugno dichiara: «Siamo felici di essere finalmente riusciti a portare sull’Isola un gruppo che con i suoi membri fa già parte della storia moderna della musica nazionale».

