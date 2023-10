Love Sharing per piantare insieme nuovi “Semi di Pace” 

Soffia sulle otto candeline Love Sharing, il primo festival internazionale dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza: dal 19 al 23 ottobre al Teatro Maria Carta di Elmas saranno tanti gli appuntamenti che avranno come filo conduttore l'approccio nonviolento alla soluzione dei conflitti, pubblici e privati, sociali e politici, declinato in molteplici versioni. Il tema della manifestazione, organizzata da Theandric Teatro Nonviolento (compagnia di innovazione e sperimentazione nell'ambito del teatro politico), quest’anno si concentrerà sul titolo “Semi di Pace”.

«L’ottava edizione del Love Sharing è dedicata quest’anno al tema dell’educazione alla pace delle giovani generazioni», queste le parole di Maria Virginia Siriu, direttrice artistica della manifestazione. «Il programma 2023 si svilupperà, attraverso spettacoli per le scuole elementari e superiori, la presentazione di due opere letterarie, in un percorso in cui verranno focalizzati i momenti formali e informali dell’educazione alla pace».

Vediamo il programma della prima giornata. Giovedì 19 ottobre alle 11.15 su il sipario al Teatro Maria Carta di Elmas con l’opera “Che spettacolo sui ponti!” della compagnia teatrale Compagni di Viaggio (spettacolo per le scuole), con Federico Clerico, Costanza Frola, Riccardo Gili e Alessandra Minchillo, con il testo e la regia di Riccardo Gili. Il progetto combina teatro e scienza per insegnare la teoria dei grafi agli studenti delle scuole secondarie. Nella prima ora, verrà messa in scena la commedia interattiva ispirata al problema dei ponti di Königsberg e al matematico Eulero. La seconda parte proporrà una conferenza multimediale che approfondisce gli aspetti fondamentali della teoria dei grafi e i suoi risvolti sociali. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra la compagnia teatrale Compagni di Viaggio e il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Alle 18.30 si terrà la presentazione di “Giornalismo nonviolento” con l’autore Olivier Turquet. Il libro mostra gli sforzi collettivi di professionisti, attivisti e volontari che propongono un approccio nonviolento alla comunicazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA