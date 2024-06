L’ovazione dei reduci dello sbarco in Normandia per Zelensky 

Omaha Beach. Non c’erano tutti, ma quelli fra i 200 reduci che ce l’hanno fatta a sbarcare di nuovo in Normandia - 80 anni dopo - hanno lasciato il segno. Sguardi fieri, saluto con la mano al berretto come quando erano giovani, sorrisi che regalavano emozione. «Oggi noi siamo tutti figli dello Sbarco», ha detto Emmanuel Macron visibilmente emozionato dopo aver ricordato le gesta del “commando Kieffer”, i 177 uomini che per primi - la notte del 6 giugno 1944 - sbarcarono sulle spiagge della Normandia. Fu l’inizio della fine per la Germania nazista, ma ieri la cerimonia di Omaha Beach - con Sergio Mattarella, Joe Biden, Olaf Scholz e tanti altri leader del mondo - ha accostato quei veterani agli ucraini.

L’applauso più lungo, una vera ovazione, nella struttura costruita per la cerimonia a Omaha Beach, è stata per lui, Volodymyr Zelensky. È entrato dopo aver abbracciato Macron, poi ha camminato emozionato, con il maglioncino nero, fra quell’applauso che non finiva mai. Il momento di sintesi perfetta di questa giornata, voluta da Macron per celebrare l’unità dell’Europa nel ricordo di 80 anni fa ma nella prospettiva di sostenere Kiev, c’è stato quanto Zelensky si è avvicinato a stringere le mani dei reduci. E uno di loro, emozionatissimo, gli si è rivolto con queste parole: «Prego per te, tu sei il salvatore della gente». Commosso, il presidente ucraino gli ha risposto, «no, tu sei il nostro eroe, tu hai salvato l’Europa». Poco più tardi, mentre le nuvole si aprivano e su Omaha Beach spuntava il sole, Macron ha reso più esplicito questo legame che si sta creando fra la liberazione dell’Europa e la difesa dell’Ucraina: «Davanti al ritorno della guerra nel nostro continente, di fronte a chi rimette in discussione tutto ciò per cui i veterani si sono battuti, a chi vorrebbe spostare le frontiere o riscrivere la storia, dobbiamo essere degni di chi ha combattuto qui». A Omaha Beach Vladimir Putin è stato in effetti il convitato di pietra.

