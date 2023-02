Louis Vuitton gestirà Romazzino e Pitrizza 

Louis Vuitton sbarca in Costa Smeralda per gestire due alberghi: il Pitrizza e il Romazzino. La società della Smeralda holding, controllata da Qatar investment authority, ha sottoscritto un accordo con il gruppo di Bernard Arnault per la gestione dei due alberghi.

L’azienda leader nel settore del lusso, Vuitton, ha una divisione dedicata all’ospitalità, (Lvmh Moet Hennessy), e ha messo a punto alcuni progetti per la Sardegna. Il brand Belmond entrerà a far parte dell’hotel Romazzino che riaprirà per la stagione del 2024 sotto il nome “Romazzino Belmond Hotel Costa Smeralda”; il marchio Cheval Blanc, invece, rientrerà nel piano di rilancio dell’hotel Pitrizza che però continuerà a operare con il proprio nome sino al 2026. Belmond è già presente in alcune importanti località tra cui Portofino e Venezia.

L’iniziativa è prevista dai nuovi progetti del Gruppo Smeralda holding che prevedono, tra le altre cose, l’introduzione di operatori importanti nel settore della ristorazione tra i quali Nikki Beach, Zuma, Novikov, Beefar e Matsuhisa. Tutti i lavoratori rimarranno in carico alla Sardegna Resort srl che manterrà anche la proprietà dei rami d’azienda facenti capo agli alberghi. (a. f.)

