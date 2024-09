Louis Vuitton Cup, gli AC75 a terra 

Barcellona. Le condizioni meteo instabili (poco vento e pioggia) hanno suggerito agli organizzatori della Louis Vuitton Cup di rimandare (prima) e poi annullare le tre regate dell’ultima giornata dei Round Robin. I match race tra Ineos Britannia e Orient Express e tra Luna Rossa e Alinghi (oltre a quello tra New Zealand e American Magic che non assegna punti) sono stati rimandati a oggi dalle 14.

Il ricordo di ciò che è accaduto qualche giorno fa, con il fulmine che si è abbattuto sull’acqua a poche centinaia di metri da Luna Rossa ha consigliato prudenza.

Si torna in acque oggi e, nella prima prova, gli inglesi proveranno a battere i francesi per mettere pressione a Luna Rossa (che sarebbe provvisoriamente raggiunta in classifica). Un successo di Ben Ainsley e soci avrebbe anche l’effetto di spegnere le ultime speranze del team di Orient Express, che sarebbe costretto a fare le valigie. Poi toccherà alla coppia di timonieri rossargento, Bruni-Spithill, contro gli svizzeri: un successo varrebbe il primo posto che dà diritto a scegliere l’avversario nelle semifinali. In caso di arrivo a pari punti ci sarà la regata di spareggio.

