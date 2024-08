Louis Vuitton Cup  con il Defender: da oggi si comincia 

E adesso non si scherza più. A Barcellona alle 14 scatta la Louis Vuitton Cup, la battaglia tra gli sfidanti che porta dritta (in realtà dopo molti incroci) alla 37ª America’s Cup. Luna Rossa si presenta da detentrice del trofeo che nel 2021 si chiamava Prada Cup e trova tra le avversarie non soltanto le altre quattro barche “sfidanti” ma anche Emirates New Zealand. Per la prima volta nella storia del trofeo sportivo più antico del mondo, il Defender parteciperà (fuori classifica) al torneo che sceglie il suo avversario. Una decisione forse figlia della nuova regola per la sostenibilità, che prevede che ogni consorzio possa costruire una sola barca: tre anni fa erano due e i neozelandesi potevano allenarsi tra loro in attesa di conoscere lo sfidante ufficiale.

La formula

Oggi si parte e sarà proprio Luna Rossa la prima avversaria di Peter Burling e compagni nel secondo match race di giornata, dopo Orient Express-Alinghi. Terzo match American magic-Ineos Britannia, poi Luna Rossa-Orient Express. Tutte le barche si sfidano due volte. La classifica finale esclude l’ultima e promuove alle semifinali (dal 1 al 19 settembre) le prime quattro. Dal 26 settembre al 7 ottobre la finale degli sfidanti per il trofeo e per entrare nell’America’s Cup che inizierà il 12. Nel frattempo si disputeranno la Youth Ameirca’s Cup (17-26 settembre) e la Women’s America’s Cup (5-13 ottobre) con gli AC40.

La grande sfida

Luna Rossa, battuta nella finale di Auckland, crede nell’impresa. Vuole portare la “vecchia brocca” in Italia per la prima volta dopo 173 anni e la prossima edizione a Cagliari. «La flotta è vicina come prestazioni e sono certo che vedremo gare combattute, anche perché le condizioni di Barcellona, con onda e vento, sono complicate e rendono il lavoro dell’equipaggio molto difficile», dice Jimmy Spithill, uno dei timonieri di Luna Rossa. «Per quanto riguarda la presenza del Defender nei Round Robin, non c’è dubbio che per loro sia un enorme vantaggio, perché noi regatiamo per sopravvivere e loro no e questo fa la differenza. Può essere rischioso scoprire le carte con loro? Probabilmente sì».

