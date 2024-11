Lotzorai entra nell’associazione Città del vino 

Lotzorai è "città del vino". Il paese entra ufficialmente a far parte dell'associazione nazionale. Si tratta del 40esimo comune sardo all'interno del circuito e il quarto in Ogliastra insieme a Jerzu, Loceri e Urzulei. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha votato a maggioranza la richiesta di adesione. È subito arrivato il via libera e il benvenuto da parte dell'associazione nazionale Città del vino, prestigiosa rete di Comuni a vocazione vitivinicola. «Lotzorai ha una radicata tradizione nel campo agroalimentare. Siamo convinti che sia essenziale dare la giusta importanza a un patrimonio come questo, anche per le enormi potenzialità in chiave turistica e di promozione – spiega il sindaco Cesare Mannini - Oleoturismo ed enoturismo, due parole chiave su cui investire e credere. Patrimoni come i nostri hanno una grande attrattività per i turisti italiani e stranieri, entrare in un circuito come quello di città del Vino creerà valore aggiunto per le imprese e attraverso i progetti e le attività proposte dall'associazione stimolerà la crescita economica e sociale». Nella stessa seduta, il consiglio ha deliberato l'ingresso al Gal Ogliastra. «Consorzio di comuni dentro il quale le imprese e anche l'ente Comune potranno accedere a nuove possibilità di finanziamento e varie attività di collaborazione». (f. me. )

