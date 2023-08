Lotumolo a Olbia “Inspired by the people” 

Nel villaggio di Buscalan, 5 anni fa, per entrare in contatto spirituale con la leggendaria Whang-Od Oggay, ultracentenaria tatuatrice filippina, Stefano Lotumolo s’è fatto tatuare un polpaccio.

Nulla di strano per chi attraverso la fotografia cerca di raccontare anime oltreché volti. Immagini che possono essere ammirate in piazzetta Santa Croce, a Olbia, dove il fotografo lucchese vive con la compagna Ludovica Cristofaro, che lo supporta nei viaggi e nelle mostre in giro per l’Italia. «Come continente manca il Sud America, ma rimedieremo a breve», racconta il 36enne toscano folgorato dalla passione per l’obiettivo 7 anni fa, durante un safari in Tanzania, dove, con la sua associazione Radici globali, sostiene i Masai nella costruzione di pozzi d’acqua. L’archivio digitale di Lotumolo è enorme, così, a seconda degli spazi espositivi, le mostre possono accogliere solo un assaggio della sua produzione, diventata a giugno un libro di 700 scatti intitolato “Inspired by the people”. Che da quest’anno è pure il nome della mostra, in origine “Sul sentiero del bene”.

C’è il bimbo monaco del Myanmar, «presenza costante nelle mie mostre», spiega Lotumolo, le donne giraffa e i murales iraniani. Ma anche i carnevali sardi con I Bòes e i Merdùles di Ottana, la Sartiglia di Oristano e Su Battileddu di Lula. «Fotografie scattate quest’anno, secondo il fil rouge del progetto, incentrato sulla tradizione», sottolinea Ludovica. La mostra, inaugurata a Ferragosto, resterà aperta fino al 16 settembre.

