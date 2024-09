L’Ottobrata allunga la stagione turistica 

Un vademecum tutto da scoprire per vivere, a Iglesias, un’esperienza particolare nel suo genere: si tratta dell’Ottobrata, un ricco programma di manifestazioni che per un mese animeranno la città medioevale permettendo anche di allungare la stagione turistica.

Le date

L‘Ottobrata prenderà il via con la classica Castagnata, in programma per domenica 13 ottobre. L'appuntamento è nel piccolo borgo minerario di San Benedetto, dove, nella piazza della Rotonda, prenderà il via il trekking a cura della associazione Eremidu, alle 8.45.Seguirà la lavorazione e la preparazione della antica pasta sarda, spettacoli di animazione per i più piccoli, musica e danze per tutti, e la degustazione di vari piatti preparati.Per concludere la sagra verranno offerte le caldarroste e buon vino a tutti i partecipanti. Organizza l’associazione culturale San Benedetto col patrocinio del Comune.

Un percorso itinerante per sorseggiare i vini più nobili e pregiati, sarà invece protagonista dell'evento “Le vie del vino”, organizzato dalla Pro Loco di Iglesias. Si terrà sabato 19 Ottobre e parteciperanno le cantine del territorio e quelle del Sulcis Iglesiente. «Per noi è un appuntamento importante – ha spiegato Rita Melis, presidente della Pro Loco di Iglesias - “Le vie del vino” è un viaggio fra antichi saperi della nostra terra, è un invito a riscoprire le antiche tradizioni e le proprie peculiarità.Stiamo lavorando anche sulla “Mostra del pane”, per riscoprire un lavoro antico che con sapienza e intelligenza si tramanda nel tempo. Le date per la sagra e mostra del pane – conclude il presidente della Proloco cittadina – sono ancora da stabilire, è nostra intenzione organizzare anche un ciclo di conferenze sull'argomento».

Per l'ultima settimana di Ottobre, precisamente il 45, il 26 e il 27, la cittadina mineraria, ospita la seconda edizione dell'evento “ Fun _go...cooking, art e more”, due giorni dedicati al gusto, fra cucina, degustazioni e tavole rotonde. Dopo il successo della passata edizione hanno aderito una trentina di attività della ristorazione di Iglesias per una vera e grande sinergia tra organizzatori e privati.

Autunno lungo

Ma l’elenco delle manifestazioni non è ancora finito e va oltre il calendario di ottobre. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione “Quinte emotive” sostiene e promuove infatti la manifestazione culturale “Sulcis in fundo”, dal 25 Ottobre per tutto il mese di novembre, attraverso la rivalorizzazione del teatro e la presentazione di libri. «Abbiamo lavorato nell'ambito sociale e culturale – ha commentato l'assessora alla Cultura, Claudia Sanna – cercando di offrire una scelta attenta alle esigenze di tutti, attività culturali e grandi e piccoli eventi, anche per conquistare gli appassionati e i curiosi di diverse discipline, valorizziamo il territorio della città mettendo in primo piano gli aspetti più caratteristici per storia, bellezza paesaggistica, eventi e cultura».Infine, l’associazione Arci di Iglesias, organizza insieme alla amministrazione comunale il Festival Cinematografico del Mediterraneo, in programma dal 21 Novembre al 3 Dicembre prossimo, con corti e film: ospite d’onore sarà il regista e sceneggiatore Saverio Costanzo.

