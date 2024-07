Lottò per vedere il concerto di Vasco, addio a Laura Floris 

Forse ci credeva anche lei, che un domani sarebbe stato meglio. Come dice Vasco, che era il suo mito da sempre. Quello che “Vivere è un po' come perder tempo. Vivere è sorridere dei guai così come non hai fatto mai e poi pensare che domani sarà sempre meglio”. Quel Blasco che l’aveva voluta a tutti i costi al suo concerto della Fiera. È il 18 giugno del 2019, Laura Floris, classe 1965, originaria di Desulo è lì, a un passo dal mito. Già immobilizzata dalla sclerosi multipla, che a 33 anni dalla diagnosi le ha rubato l’uso di ogni muscolo e lasciato poc’altro di una straordinaria voglia di vivere. Ce l’aveva stampata negli occhi, quelli che giovedì, attorno alle 21 si sono chiusi per sempre.

No, non si è arresa Lauretta, che quel giorno sotto il palco era l’ospite d’onore e le canzoni di Vasco le ha cantate tutte, una per una, muovendo le labbra, con un filo di voce che sembrava il grido di chi combatte e sceglie di vedere il bello nella vita; anche se la vita non è stata gentile. Si è soltanto addormentata, a 59 anni e quaranta di malattia. Con la diagnosi comparsa con i primi sintomi quando aveva diciotto anni, e poi confermata a venti. «Ha iniziato dicendomi che inciampava. Per me era un sintomo chiaro, a Nuoro parlarono di sospetta Sm, due anni dopo, a Roma, il dubbio divenne certezza», racconta la zia Giovanna, radiologa ed ecografista in pensione che le ha fatto da seconda mamma e non riesce a smettere di piangere. La via crucis negli ospedali, gli esami, la speranza, la paura e la diagnosi che ti azzera vita e sogni e ti costringe in un corpo che diventa una gabbia.

“Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha”: chissà quante volte se lo sarà domandato, inchiodata in quel letto vista mare nella casa di Barracca Manna dove viveva con la famiglia. E chissà se l’aveva trovato, quel senso, alla sua esistenza stravolta di botto. Sicuramente tornerà a Desulo, per il seppellimento, perché così aveva deciso.

RIPRODUZIONE RISERVATA