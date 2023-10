«Lotto per mio padre, l’anarchico Pinelli morto da innocente»  

«Mio padre è morto da innocente, su di lui sono state dette tante menzogne, ma non smetteremo mai di lottare per avere giustizia». Il ricordo di Giuseppe “Pino” Pinelli domenica ha fatto tappa a Selargius, portato dalla figlia Claudia, ospite nella sede dell’Asce per un incontro sull’informazione.

Una storia ancora con tante ombre che parte la notte tra il 15 e il 16 dicembre del 1969 - di fatto l’inizio degli “Anni di piombo” - quando il 41enne ferroviere anarchico precipitò da una finestra della Questura di Milano mentre veniva interrogato sulla strage di piazza Fontana. La sua morte venne fatta passare per un suicidio, per poi chiudere il caso con l’ipotesi di un malore che avrebbe causato una perdita di equilibrio e la caduta accidentale.

In questi anni non avete mai smesso di cercare la verità: è servito a qualcosa?

«È una piccola goccia d’acqua ma persistente, c’è ancora molta strada da fare per arrivare a una memoria collettiva. Sicuramente è stato importante sentire l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e l’attuale Sergio Mattarella, che hanno riconosciuto la verità storica».

Lei si è fatta un’idea di cosa sia realmente successo quella notte?

«Sono state dette tante menzogne, utilizzate per avallare le versioni ufficiali. Mia madre nel suo libro dice una cosa importante: “direttamente o indirettamente Pino è stato ucciso”. È così: nel momento in cui è entrato in quella Questura si è trovato privato di ogni diritto, vittima di un fermo illegale di cui nessuno verrà mai chiamato a rispondere».

L’ultima sentenza sulla morte di suo padre parla di “malore attivo”: ci ha mai creduto?

«Tutti hanno mentito, a partire da chi ha parlato di suicidio. Qualcuno ha persino detto che sarebbe precipitato con una scarpa in mano, mentre invece le aveva entrambi ai piedi. Sono queste verità mancate che poi fanno dubitare delle sentenze».

Dopo tanti anni perché la verità sulla morte di suo padre sembra ancora fare paura?

«Evidentemente c’è ancora qualcosa e qualcuno da coprire».

Cosa ricorda di quei giorni?

«Avevo solo 8 anni, mia sorella Silvia 9, tutto è stato stravolto nel giro di poche ore. Ricordo perfettamente il 12 dicembre, l’ultima volta che vidi papà, la disperazione quando abbiamo saputo della sua morte atroce. E l’angoscia di nostra madre che nonostante tutto non è crollata: ci ha dato un grande esempio di cosa vuol dire essere donna, dimostrando di non doversi vergognare di nulla, così come non aveva niente di cui vergognarsi papà».

Come sono stati questi 54 anni vissuti da figlia di Pino Pinelli?

«Sono stata stravolta all’inizio, poi etichettata. In questi anni ho scelto di prendermi la responsabilità di portare avanti una testimonianza: quello che abbiamo fatto in questi anni, mamma Licia in primis, non è stato solo per la famiglia Pinelli ma per tutti».

Alle sue figlie cosa ha raccontato di nonno Pino?

«L’ho sempre descritto com’era realmente: un uomo che ha vissuto intensamente i suoi 41 anni di vita, pieno di affetti, amici, con il suo impegno politico e nel sindacato. Un nonno che non hanno potuto conoscere, allegro e solare. Una delle mie figlie ha anche fatto la tesina della maturità su di lui, anche quello serve a portare avanti sia il ricordo che la memoria di papà».

RIPRODUZIONE RISERVATA