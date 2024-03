L’Otto marzo del processo Grillo 

È la prima persona che ha raccolto le confidenze della presunta vittima del caso Grillo, poche ore dopo lo stupro. È una ragazza norvegese di 22 anni, rigorosa, lo sguardo severo. Ieri si è seduta in aula e ha iniziato a raccontare come e perché parlò, in una chat, con l’amica che aveva appena vissuto, secondo la Procura di Tempio, l’esperienza traumatizzante di una violenza sessuale di gruppo. La ragazza parlava, rispondendo alle domande di magistrati e avvocati, e fuori dal palazzo di giustizia, risuonavano gli slogan (tutti a favore della vittima del caso Grillo) di un sit in organizzato da Non una di meno, Prospettiva Donna e altre sigle dei movimenti femminista e transfemminista. Otto marzo in aula e fuori dall’aula, con tante giovani donne e ragazze dei licei di Tempio a urlare che il sesso senza consenso è stupro.

Il processo ieri ha vissuto un momento di una certa importanza, infatti i giudici hanno deciso di disporre un nuova perizia per la trascrizione e la traduzione dall’inglese di una conversazione, durata 21 minuti) tra la ragazza stuprata (secondo il pm) e l’amica norvegese. La vittima parla di una esperienza che le fatto male, ma le considerazioni sarebbero sfumate, di difficile interpretazione: «Non ho voluto o saputo fermarli». Fuori si parla del processo. Patrizia Desole, di Prospettiva Donna, dice: «Salva la presunzione di innocenza, la vittima non può diventare l’imputato». Paola Columbano, di “Non una di meno”: «Siamo qui anche per esprimere solidarietà a questa ragazza». Alla fine dell’udienza, Mariano Mameli, difensore di Edoardo Capitta, dice: «ll processo penale causa dolore, a tutti. Ma qui dentro, magistrati, avvocati, investigatori, hanno cercato di non aggiungerne altro».

