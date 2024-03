Lotto e scommesse: un conto da 108 milioni 

Giocate annue per 108 milioni e 800 mila euro. C’è un’azienda che anche nel Sulcis Iglesiente non va mai in crisi e che, negli ultimi anni, registra guadagni in crescita. È la macchina dei giochi Gratta e vinci, Lotto e Superenalotto, più le tante scommesse e lotterie quotidiane, dove è complicatissimo far capire un concetto chiaro: lo Stato vince sempre anche se un terzo di quanto giocato viene poi restituito in vincite.

L’analisi

L’argomento è stato illustrato in una conferenza organizzata dall’associazione carabinieri di Sant’Antioco. I dati parlano chiaro: si riferiscono al 2019, ma gli esperti evidenziano che quelli degli anni successivi, dopo che la pandemia ha dato maggiormente modo di giocare in maniera più discreta da casa per sfuggire a occhi indiscreti e statistiche, sarebbero in crescita grazie a insospettabili scommettitori tra cui tanti cassintegrati, ma anche pensionati e casalinghe. Il fenomeno diventa preoccupante quando il gioco si trasforma in malattia, un pericolo anche per i minori. «Contiamo 31 persone seguite dai nostri servizi - precisa Raffaele Pittau, responsabile del Serd di Carbonia - 19 arrivano dai Comuni del Sulcis, 11 dall’Iglesiente, maggiormente uomini, ma anche donne». Sono le famiglie generalmente a subire le conseguenze, proprio come per l’alcool e la droga. «È delicato confine tra bisogno e desiderio - dice lo psichiatra Piergiorgio Testa - e il gioco per il ludopatico stimola nel suo cervello gli stessi effetti di eroina e cocaina. Il successo rappresentato da una vincita, riesce a dare la soddisfazione e il riscatto magari per ciò che non si è mai riusciti ad ottenere nella vita». Senza considerare i risvolti sociali che la ludopatia comporta: «Il ludopatico spesso incorre in reati - dice il capitano Enrico Santurri, comandante della Compagnia dei carabinieri di Carbonia - soprattutto quando intraprende qualsiasi azione pur di recuperarsi i soldi che gli servono». Il cardinale Arrigo Miglio, presente all’incontro, ha ben sintetizzato una riflessione: «Il gioco non è più gioco ma qualcosa di drammatico». E i numeri lo evidenziano.

I numeri

Nella sola Sant’Antioco nel 2019 sono stati spesi per il gioco 8 milioni di euro, spesa pro capite 740 euro. La media non cambia negli altri centri dove i capoluoghi hanno numeri impressionanti: a Carbonia nello stesso anno sono stati spesi 27.989.644 milioni e a Iglesias 31.130.231. Spostandosi negli altri centri cambia poco se si considera il numero degli abitanti. Al quarto posto si piazza Domusnovas con 6.200.782 e seguono San Giovanni Suergiu con 5.603.516, Portoscuso con 4.737.180 e Gonnesa con Gonnesa 4.024.668. Cifre altissime anche a a Santadi con giocate per 2.210.365, Villamassargia con 2.200.544 e Calasetta con 2.148.337. Si scende di poco sotto i due milioni a Giba (1.923.361), seguita da Fluminimaggiore (1.709.292) Carloforte (1.585.164) Sant’Anna Arresi (1.496.398) e Narcao 1.207.474. Anche i centri pià piccoli hanno numeri importanti. A Masainas nel 2019 le giocate sono arrivate a 1.152.674, a Piscinas 1.142.661, a Buggerru 963.769, a Villaperuccio 942.852, a Nuxis 747.661 e a Musei 617.109. Ultime nella classifica sono Tratalias con giocate per 534.510 e a Perdaxius 494.302 euro.

