«Lotto con un cancro, credo nella ricerca e faccio la volontaria» 

«Non possiamo controllare quello che accade intorno a noi. Io non sono la mia malattia e la diagnosi non è il mio pensiero fisso: mi sono affidata ai medici e credo nella ricerca”. Manuela Saba, cinquant’anni, lotta contro il cancro da venti, senza mai perdere la forza e la positività. È una delle migliaia di volontari dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro) che domenica, per la Festa della Mamma, saranno nelle piazze di tutta Italia per vendere l’Azalea della ricerca. Dal 1984 l’iniziativa raccoglie fondi da destinare ai progetti di studio sui tumori che colpiscono le donne. Sono 202 i Comuni sardi coinvolti e 279 le postazioni nell’Isola in cui acquistare una piantina per contribuire alla ricerca.

Diagnosi e cure

Solo lo scorso anno, in Italia sono giunte 175.600 nuove diagnosi di tumore nel genere femminile. Se il più diffuso rimane quello della mammella, tantissimi casi riguardano colon-retto e polmone. Ma grazie alla prevenzione e ai progressi della ricerca, due donne su tre in Italia sono vive a cinque anni dall’individuazione. Proprio come Manuela, che ha ricevuto la prima diagnosi di cancro vent’anni fa esatti. È il maggio del 2005: durante una visita di routine, chiede alla ginecologa un controllo aggiuntivo al seno, cui seguono un’ecografia e una biopsia che rivelano un carcinoma mammario. Proprio la prevenzione, quindi, le permette di iniziare il percorso di cura in anticipo sul progredire della patologia. «Sono stata molto fortunata perché era da un po’ che non mi controllavo», racconta Manuela: «Abbiamo subito iniziato l’iter terapeutico». Un mese dopo subisce il primo intervento all’Istituto europeo di oncologia di Milano. «Mi hanno fatto anche lo svuotamento ascellare e rimosso il linfonodo sentinella, poi ho dovuto fare sia la chemio sia la radioterapia».

La recidiva

La malattia, tredici anni dopo, si ripresenta. Nel 2018 arriva la diagnosi di recidiva alle ossa, curata a Cagliari con chemio per via orale. E nel 2023 ancora una volta le analisi presentano una recidiva al fegato: «Senza le ricerche e gli avanzamenti delle cure, ora non sarei qua. Qualche anno fa non esistevano i trattamenti che mi consentono di tenere la situazione stabile e sotto controllo».

Sotto terapia

Tutt'oggi Manuela convive con immunoterapia e chemio. Una condizione pesante che però non le impedisce di vivere con positività. «Ogni 21 giorni, per una settimana non riesco a uscire di casa né a fare nulla. Vivo bene per 13 giorni al mese, e in quelli cerco di fare tutto quello che posso. La recidiva non mi ha portato a chiedermi perché fosse successo proprio a me, una risposta non c’è, ma non mi piace chi si piange addosso e di conseguenza non lo faccio nemmeno io». Il segreto per andare avanti? »Non c’è una ricetta, cerco di non abbattermi e di restare positiva e ottimista, al di là della malattia c’è comunque chi sta peggio di me».

Il volontariato

E così, nonostante abbia dovuto andare prematuramente in pensione dal ruolo di assistente capo della polizia penitenziaria, il tempo in cui sta bene ha scelto di donarlo agli altri. «Faccio volontariato per l’Airc e per la Caritas, è un piccolo sogno che ho sempre avuto a prescindere dal tumore. Credo che ognuno nel suo piccolo debba fare qualcosa per gli altri, stare vicino al prossimo aiuta anche nella malattia. Pensare solo a se stessi non porta da nessuna parte».

Le azalee

Domenica Manuela sarà in piazza nella sua Baratili San Pietro, nell’Oristanese, per portare la sua testimonianza. «Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, la ricerca aiuta tante persone a sopravvivere. Non dobbiamo accorgerci delle patologie quando ci piombano addosso, ma essere sensibili: il contributo non aiuta solo chi è malato oggi, ma chi potrebbe esserlo in futuro».

