«Lottizzazione S’Acqua Sassa in condizioni pietose da anni»  

Chiarezza sulla lottizzazione de S’Acqua Sassa (la zona di espansione del paese) e principalmente sull’area de “La Legnaia” (soprattutto le vie Pertini e King) nella quale le strade versano in condizioni pietose e negli anni sono state effettuate solo parzialmente e male alcune opere di urbanizzazione primaria mentre mancano del tutto quelle secondarie. A sollevare la questione, a seguito delle lamentele dei residenti, è la consigliera di minoranza Maria Giovanna Carta che ha presentato una scrupolosa interrogazione e chiesto di discuterne nel prossimo Consiglio comunale. «Il progetto di lottizzazione - scrive - è stato approvato nel 2006 ed esisteva un accordo che prevedeva l’acquisizione da parte del Comune delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono passati 17 anni e ci sono residenti che hanno comprato anche in virtù di quell’accordo, ma che convivono da oltre 10 anni con i problemi e meritano risposte». La sindaca Isangela Mascia dice che «l’ufficio tecnico sta esaminando la questione dopo aver sentito alcuni residenti: daremo risposte certe e andremo avanti seguendo la normativa. Contiamo di portare l’argomento in Consiglio entro 30 o 40 giorni».