Lottizzazione pronta dopo oltre vent’anni 

Al via la gara d’appalto per completare la lottizzazione Bi ‘e Pauli, a Selargius, dopo oltre vent’anni di attesa.

La nascita del mini quartiere, a ridosso del confine con Monserrato, risale alla fine degli anni Novanta: prima la costruzione delle villette, poi si sono succedute una serie di concessioni edilizie da parte del Comune per completare le opere pubbliche della lottizzazione, tutte puntualmente scadute senza che siano state realizzate.

E, infine, il nuovo incarico affidati a un professionista per il collaudo e la definizione dei fondi necessari per completare i marciapiedi e l’illuminazione.

Ora sembra arrivata la svolta: le opere – finanziate con 350mila euro – sono inserite nel piano dei lavori pubblici e partiranno a breve.

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